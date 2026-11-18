ஜென்சன் ஹுவாங்-ஐ மீண்டும் சிஇஓ பணியில் அமர்த்தும் திட்டம் இல்லை: என்விடியா
ஜென்சன் ஹுவாங்-ஐ மீண்டும் சிஇஓ பணியில் அமர்த்தும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என என்விடியா நிறுவனம் தெரிவித்தது குறித்து...
ஜென்சன் ஹுவாங் - படம் - ஏபி
ஜென்சன் ஹுவாங்-ஐ மீண்டும் சிஇஓ பணியில் அமர்த்தும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என என்விடியா நிறுவனம் தெரிவித்தது.
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உலகின் முன்னணி சிப் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாகப் பணியாற்றியவர் ஜென்சன் ஹுவாங். இவருக்கும் சீன உளவாளி என சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணுடன் ரகசிய உறவு இருந்ததை ஜென்சன் ஹுவாங் ஒப்புக் கொண்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து, தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்த போதிலும், ஜென்சன் ஹுவாங்-ஐ மீண்டும் சிஇஓ பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, நிர்வாகம் விரும்பினால் என்விடியாவின் சிஇஓ-ஆக மீண்டும் பணியாற்றத் தயார் என ஜென்சன் ஹுவாங் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், ஜென்சன் ஹுவாங்-இன் கோரிக்கையை என்விடியா நிராகரித்தது. ஆகையால், அவரை மீண்டும் சிஇஓ பணியில் அமர்த்தும் திட்டம் எதுவும் இல்லை எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும், இது ஒரு எதிர்பாராத மாற்றமாக இருந்தாலும், நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், பங்குதாரர்கள் மற்றும் முதலீட்டார்களின் நலனுக்காகவே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக என்விடியா திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, இந்திய மதிப்பில் பல லட்சம் கோடி வரையிலான சந்தை மதிப்பை என்விடியா நிறுவனம் இழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Nvidia stated that there are no plans to reappoint Jensen Huang to the position of CEO.
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