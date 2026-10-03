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இந்திய விமானி மீதான தாக்குதல்: ஐ.நா. பொதுச் செயலா் கண்டனம்

ஃபிளைதுபை விமானத்தில் இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாா் மீது சக விமானி நடத்திய தாக்குதல் சம்பவம் தொடா்பாக ஐ.நா. பொதுச் செயலா் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.

ஐ.நா. பொதுச் செயலா் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ்

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ஃபிளைதுபை விமானத்தில் இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாா் மீது சக விமானி நடத்திய தாக்குதல் சம்பவம் தொடா்பாக ஐ.நா. பொதுச் செயலா் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.

துபையில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு கடந்த புதன்கிழமை புறப்பட்ட ஃபிளைதுபை விமானத்தில் இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாரை கத்தியால் குத்திய சக விமானி (ஓமனைச் சோ்ந்தவா்), விமானத்தை கீழே வீழ்த்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. படுகாயங்களுடன் எதிா்த்துப் போராடிய மச்சாா், சக பயணிகள்-ஊழியா்கள் உதவியுடன் அந்த முயற்சியை முறியடித்தாா்.

இந்நிலையில், ஐ.நா. பொதுச் செயலா் அன்டோனியோ குட்டெரெஸின் செய்தித் தொடா்பாளா் ஸ்டெஃபானி துஜாரிக் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘ஃபிளைதுபை விமானத்தில் நடந்த சம்பவம் மிகவும் கவலைக்குரியதாகும். அதேநேரம், பெருந்துயரம் தவிா்க்கப்பட்டது நிம்மதியளிக்கிறது. பொதுமக்களின் உயிா் மற்றும் விமானப் பாதுகாப்பை ஆபத்துக்குள்ளாக்கும் எந்தவொரு செயலுக்கும் ஐ.நா. கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கிறது. பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்த அனைவருக்கும், விசாரணை அதிகாரிகளுக்கும் ஐ.நா. பொதுச் செயலா் நன்றி தெரிவித்துள்ளாா்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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