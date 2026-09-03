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நேபாள வெள்ளம்: திபெத்தில் 21 போ் உயிரிழப்பு; 541 போ் மாயம்

நேபாள எல்லையொட்டிய திபெத்தின் கைராங் பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீா் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 21-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 5:00 am IST

நேபாள எல்லையொட்டிய திபெத்தின் கைராங் பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீா் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 21-ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், 541 போ் மாயமாகியுள்ளனா்.

சீனாவின் திபெத் தன்னாட்சிப் பகுதியில் கடந்த ஆக. 26-இல் பனிப்பாறைகள் சரிந்ததைத் தொடா்ந்து நதியில் ஏற்பட்ட திடீா் வெள்ளப்பெருக்கு, சீனா-நேபாள எல்லையை ஒட்டிய கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களை மூழ்கடித்தது.

இந்த வெள்ளத்தால் திபெத் பகுதியில் மாயமானவா்களில் இந்தியா உள்ளிட்ட 22 வெளிநாடுகளைச் சோ்ந்த 261 போ் அடங்குவா் என்றும், குறிப்பாக 49 போ் இந்தியா்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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