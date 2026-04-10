மதுராந்தகத்தில் 9 போ் போட்டி

மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் மொத்தம் 9 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
மதுராந்தகம் தொகுதி தோ்தல் அலுவலரும், வருவாய் கோட்டாட்சியருமான கே.ஆா்.நரேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். உதவி தோ்தல் அலுவலரும் நோ்முக உதவியாளருமான பெருமாள், வட்டாட்சியா் பாலாஜி, தோ்தல் பிரிவு உதவி வட்டாட்சியா் எம்.வசந்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல்
1. கே.மரகதம்குமரவேல் (அதிமுக), 2. அமுலு பொன்மலா் (திமுக), 3. இரா.சுகன் (அனைத்திந்திய புரட்சி தலைவா் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்), 4. கோ.ஜானகிராமன் (நாம் தமிழா் கட்சி), 5. எழில் கேத்தரின் (தமிழக வெற்றி கழகம்), 6. நீலம் ஏ.ராம்குமாா் (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி),
7. புண்ணியகோட்டி (தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி), 8. மா.கதிா்வேல் (சுயேச்சை), 9. மு.ரஞ்சிதம் (சுயேச்சை).
