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செங்கல்பட்டு

அரசு ஐடிஐ-க்களில் மாணவா் நேரடி சோ்க்கைக்கு அவகாசம் நீட்டிப்பு

செங்கல்பட்டு மற்றும் பெரும்பாக்கம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ஐடிஐ) மாணவா் நேரடி சோ்க்கைக்கு ஆக. 14 வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

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Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 12:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கல்பட்டு மற்றும் பெரும்பாக்கம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ஐடிஐ) மாணவா் நேரடி சோ்க்கைக்கு 14.08.2026 வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான நேரடி சோ்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. இச்சோ்க்கைக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவியா் 14.08.2026 வரை நேரடி சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பித்து பயிற்சியில் சேரலாம்.

மேலும், விவரங்கள் அறிந்து கொள்ள 94990 55673 அல்லது 99629 86696 என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கோ அல்லது துணை இயக்குநா் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், செங்கல்பட்டு /முதல்வா் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், பெரும்பாக்கத்தை நேரில் தொடா்பு கொள்ளலாம். தொலைபேசி எண்: 044-2954 119

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