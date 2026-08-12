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செங்கல்பட்டு

மேல்மருவத்தூரில் ஆடி அமாவாசை வேள்வி பூஜை

மதுராந்தகம் அடுத்த மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் ஆடி அமாவாசை வேள்வி பூஜையை இயக்க தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாா் புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

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மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் வெள்ளிக் கவச அலங்காரத்தில் காட்சி அளித்த மூலவா் அம்மன்.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 12:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுராந்தகம் அடுத்த மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் ஆடி அமாவாசை வேள்வி பூஜையை இயக்க தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாா் புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராக்தி சித்தா் பீடத்தில் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு, சித்தா் பீட வளாகம் முழுவதும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. புதன்கிழமை அதிகாலை மங்கள இசையுடன் விழா நிகழ்வுகள் தொடங்கியது. அதிகாலை 3 மணிக்கு மூலவா் அம்மன் சிலை, குருபீடம் அடிகளாா் சிலை ஆகியவற்றுக்கு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

மூலவா் அம்மன் சிலை வெள்ளிக் கவசத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. காலை 10 மணிக்கு சித்தா் பீடம் வந்த ஆன்மிக இயக்கத்தின் தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாருக்கு திருப்பூா், உடுமலைபேட்டை சக்தி பீடங்களின் நிா்வாகிகள் சிறப்பு வரவேற்பை அளித்தனா்.

தொடா்ந்து குரு பீடத்தில் பல்வேறு வழிபாட்டு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது. உலகில் அமைதி நிலவ, மழை வளம் பெருக, இயற்கை இடா்ப்பாடிகளின்றி மக்கள் வாழ, சிறப்பு வேள்வி பூஜை நடைபெற்றது. ஓம்சக்தி பீடம் அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய எண்கோண யாக குண்டத்தில் இயக்கத்தின் தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாா் கற்பூரத்தை ஏற்றி வேள்வி பூஜையை தொடங்கி வைத்தாா். அதைச் சுற்றி சதுரம், எண்கோணம், சாய்சதுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் சிறிய யாக குண்டங்கள் அமைக்கப்பட்டு, செவ்வாடை பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

நிகழ்ச்சியில், இயக்க துணைத் தலைவா்கள் கோ.ப.அன்பழகன், கோ.ப.செந்தில்குமாா், ஸ்ரீதேவி பங்காரு, ஆதிபராசக்தி பாரமெடிக்கல்ஸ் கல்லூரிகளின் தாளாளா் மருத்துவா் ஸ்ரீலேகா செந்தில்குமாா், ஆன்மிக இயக்க செயல் திட்ட அலுவலா் அ.அகத்தியன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் வந்த பக்தா்கள் பெரிய யாககுண்டத்தில் நவதானியங்களையும், ஓமக்குச்சிகளை அளித்து அம்மனை வழிபட்டுச் சென்றனா். மாலை 4 மணிக்கு சிறப்பு அலங்காரத்துடன் அடிகளாா் திருவுருவுடன் தங்கத் தோ் பவனி சித்தா்பீட வளாகத்தில் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் கலந்துக் கொண்ட அனைவருக்கும் அருட்பிரசாரங்களும், அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை திருப்பூா் மாவட்ட சக்தி பீடங்கள், உடுமலைபேட்டை சக்தி பீடம் உள்ளிட்ட பீடங்களின் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.

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