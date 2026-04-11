Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
சென்னை

பறக்கும் படையினா் சோதனை: ரூ.23.08 லட்சம் பறிமுதல்

சென்னையில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் வெள்ளிக்கிழமை மேற்கொண்ட வாகன சோதனையில் ரூ.23.08 லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

பறக்கும் படையினா் சோதனை: ரூ.23.08 லட்சம் பறிமுதல்

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 8:13 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் வெள்ளிக்கிழமை மேற்கொண்ட வாகன சோதனையில் ரூ.23.08 லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தோ்தலை முன்னிட்டு பறக்கும் படையினா் டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா் தொகுதியில் மேற்கொண்ட வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.1.06 லட்சத்தைக் கைப்பற்றினா். அதேபோல, பெரம்பூா் தொகுதியில் ரூ.16.74 லட்சத்தையும், வில்லிவாக்கத்தில் ரூ.1.40 லட்சத்தையும், எழும்பூா் தொகுதியில் ரூ.16.74 லட்சத்தையும், வேளச்சேரியில் ரூ.1 லட்சத்தையும் கைப்பற்றினா்.

நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினா் நடத்திய சோதனையில் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் ரூ.74,500, மயிலாப்பூா் தொகுதியில் ரூ.85,000-ஐ கைப்பற்றி அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

சென்னை மாவட்ட அளவில் பறக்கும் படையினா், நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவிா் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் நடத்திய வாகன சோதனையில் மொத்தம் ரூ.23.08 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

