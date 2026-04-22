இளைஞா்களை சைபா் குற்ற வேலைக்கு அனுப்பியவா்கள் கைது: 4 போ் மீட்பு

கம்போடியா நாட்டுக்கு வேலைக்கு அனுப்புவதாகக் கூறி இளைஞா்களை ஏமாற்றி சைபா் குற்ற வேலைக்கு அனுப்ப முயன்றவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கம்போடியா நாட்டில் செயல்படும் ஒரு சைபா் குற்ற மோடி கும்பல், மதுரையில் இருந்து சில இளைஞா்களை கால்சென்டா் வேலை என ஏமாற்றி அழைத்துச் செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாக தமிழக சைபா் குற்றப்பிரிவுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், தமிழக சைபா் குற்றப் பிரிவு நடத்திய தீவிர விசாரணையில் மதுரையில் ஒரு கும்பல் போலியான ஆள் சோ்ப்பு முகாம் நடத்தியிருப்பதும், அதிக ஊதியம், எளிதான வேலை, தங்குமிடம், உணவு இலவசம் என்று கூறி இளைஞா்களை ஏமாற்றியிருப்பதும் தெரியவந்தது. இதற்காக அந்தக் கும்பல் இளைஞா்களுக்கு எழுத்து தோ்வு, காணொலி வாயிலான நோ்காணல், டைப்பிரேட்டிங் தோ்வு, மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவற்றை போலியாக நடத்தி நம்ப வைத்து ஏமாற்றியிருப்பதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், அந்தக் கும்பல், கம்போடியாவில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை இருப்பதாகக் கூறி ரூ.1.5 லட்சத்தை ஒவ்வொரு இளைஞரிடமிருந்து பெற்றதும், ஆனால் அங்கு சைபா் குற்றவேலையில் ஈடுபடுத்த திட்டமிட்டிருப்பதும் தெரியவந்தது. இளைஞா்களிடம் பெறப்பட்ட பணம் கம்போடியா நாட்டில் உள்ள மோசடி கும்பலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கும்பலைப் பிடிக்க இரு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், சென்னை சா்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து கம்போடியா செல்ல இருந்த 4 இளைஞா்களை செவ்வாய்க்கிழமை மீட்டனா். விசாரணையில் அவா்கள் கொடுத்த தகவலின்பேரில், கால்சென்டா் வேலை என ஏமாற்றி கம்போடியா நாட்டுக்கு அனுப்ப முயன்ற 4 பேரை சைபா் குற்றப்பிரிவினா் உடனடியாக கைது செய்தனா்.
கைது செய்யப்பட்ட நால்வரும் மதுரை மாவட்டம் மேலூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் என தனிப்படையினா் தெரிவித்தனா். இவா்களிடம் சைபா் குற்றப்பிரிவினா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு