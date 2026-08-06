சென்னையில் வியாபாரியை மிரட்டி பணம் பறித்த வழக்கில், கைது செய்யப்பட்ட காவல் ஆய்வாளா் முஹம்மது புகாரி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
பழைய வண்ணாரப்பேட்டையைச் சோ்ந்தவா் வியாபாரி அகில்குமாா். இவரை, ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சோ்த்து கைது செய்து விடுவதாக பரங்கிமலை காவல் நிலைய ஆய்வாளராக இருந்த முஹம்மது புகாரி மிரட்டி, ரூ.40 லட்சம் வரை பறித்துள்ளாா்.
புகாரின் மிரட்டலை தாங்க இயலாத அகில்குமாா், அண்மையில் சென்னை காவல் ஆணையா் அமல்ராஜை சந்தித்து புகாா் அளித்தாா். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் யானைக்கவுனி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, புகாரியையும், அவரது கூட்டாளி பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ்’ அமைப்பைச் சோ்ந்த சீனிவாசனையும் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனா்.
இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட புகாரியை பணியிடை நீக்கம் செய்து காவல் ஆணையா் அமல்ராஜ் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
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