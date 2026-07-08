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சென்னை

வரி விவகாரங்களில் வணிகா்கள் மெய்நிகரில் இன்றுமுதல் விளக்கம் அளிக்கலாம்: அமைச்சா் த.லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்

வரி விவகாரங்கள் குறித்த விசாரணை விளக்கங்களை மெய்நிகா் முறையில் பங்கேற்று வணிகா்கள் அளிக்கும் சேவை குறித்து...

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அமைச்சா் த.லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 2:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வரி விவகாரங்கள் குறித்த விசாரணை விளக்கங்களை மெய்நிகா் முறையில் பங்கேற்று வணிகா்கள் அளிக்கும் சேவை வியாழக்கிழமை முதல் செயல்பாட்டுக்கு வருவதாக வணிகவரி மற்றும் பதிவுத் துறை அமைச்சா் த.லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தெரிவித்தாா்.

வணிகவரி மற்றும் பதிவுத் துறை இணை ஆணையா்களின் பணித்திறன் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய், ஜிஎஸ்டி அல்லாத பிற வரிகள், நுண்ணறிவுப் பிரிவு, தணிக்கை பிரிவு, சட்டப்பிரிவு, மறுஆய்வு, முறையீடு மற்றும் சீராய்வு உள்ளிட்ட பணிகள் குறித்து அமைச்சா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் பேசியதாவது: தமிழ்நாடு வணிகவரித் துறையில் மொத்தம் 338 வரிவிதிப்பு வட்டங்கள் இயங்கி வருகின்றன. மொத்தம் 12.40 லட்ச வணிகா்கள், ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்துள்ளனா். வரிச் செலுத்துவோா் சமா்ப்பிக்கும் நமுனாக்களின் அடிப்படையில், கூா்ந்தாய்வுகள் செய்யப்பட்டு, குறைபாடு இருந்தால் தனிப்பட்ட விசாரணை அறிவிப்பு வழங்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், விசாரணை அறிவிப்பு பெற்றவா்கள் நேரில் ஆஜராக முடியாமல்போனால் மெய்நிகா் முறையில் பங்கேற்கலாம். இந்தச் சேவை 15 மேல்முறையீட்டு அலுவலகங்களிலும் வியாழக்கிழமை முதல் ( ஜூலை 9) செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும், வரிச் செலுத்துவோா் தங்கள் வியாபார பணப் புழக்கத்துக்காகவும், ஏற்றுமதி தொழிலின் முன்னேற்றத்றுக்காகவும், திருப்புத் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் இந்தத் துறையில் சுமாா் ரூ.5,000 கோடி திருப்புத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்புத் தொகை விண்ணப்பங்களை எவ்வித இடையூறுமின்றி வெளிப்படைத் தன்மையுடன் கணினி மூலமாகவே கோட்டத்துக்குள் ஏதேனும் ஒரு வரிவிதிப்பு வட்ட உரிய அலுவலருக்கு விண்ணப்பங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, உரிய முறையில் செயல்பட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சா் தெரிவித்தாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் வணிகவரி, பத்திரப் பதிவுத் துறை மற்றும் அறநிலையங்கள் துறைச் செயலா் ஜெ. குமரகுருபரன், வணிகவரித் துறை ஆணையா் எஸ்.நாகராஜன், வணிகவரித் துறை உயா் அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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