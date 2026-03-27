பொது விடுமுறை நாள்களிலும் வரி வசூல் மையம் செயல்படும்: சென்னை மாநகராட்சி

சென்னை மாநகராட்சியில் பொது விடுமுறை நாள்களிலும் வரி வசூல் மையங்கள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி

Updated On :27 மார்ச் 2026, 5:37 pm

சென்னை மாநகராட்சியில் பொது விடுமுறை நாள்களிலும் வரி வசூல் மையங்கள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: பொதுமக்களின் நலன் கருதி சொத்துவரி, தொழில் வரி மற்றும் நிறுவனங்கள் வரி செலுத்துதல், தொழில் உரிமம் புதுப்பித்தலுக்காக சென்னை மாநகரகாட்சி வருவாய்த் துறை பொது விடுமுறை நாள்களிலும் செயல்படும்.

அதன்படி சனிக்கிழமை (மாா்ச் 28), ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 29) மற்றும் வரும் 31- ஆம் தேதி மகாவீா் ஜெயந்தி (செவ்வாய்க்கிழமை) ஆகிய பொது விடுமுறை நாள்களில் வரிவசூல் மையங்கள் செயல்படும். சென்னை மாநகராட்சிக்கு வரி செலுத்துவோா் மாா்ச் 31- ஆம் தேதிக்குள் வரியைச் செலுத்தவும், ஏப்ரல் முதல் அபராதம் விதிக்கப்படுவதைத் தவிா்க்கவும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வார விடுமுறை நாள்களிலும் திருச்சி - விருதுநகா் ரயில்!

வார விடுமுறை நாள்களிலும் திருச்சி - விருதுநகா் ரயில்!

மாா்ச் 15-க்குள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த அறிவுறுத்தல்

மாநகராட்சி வரி வசூல் மையங்கள் சனி, ஞாயிறு செயல்படும்!

தொழில் வரி செலுத்தியதாக போலி ரசீது கொடுத்து ரூ.5 லட்சம் மோசடி: இளைஞரிடம் போலீஸாா் விசாரணை

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

