Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
சென்னை

வாகனத்தை நிறுத்தியதில் தகராறு: வீடு சூறை; 7 பேரிடம் விசாரணை

சென்னை சாலிகிராமத்தில் வீட்டின் முன் வாகனத்தை நிறுத்தியதில் ஏற்பட்டத் தகராறில் வீடு சூறையாடப்பட்டு, காரை திருடிச் சென்றது தொடா்பாக போலீஸாா் 7 பேரை பிடித்து விசாரணை

News image

விசாரணை

Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை சாலிகிராமத்தில் வீட்டின் முன் வாகனத்தை நிறுத்தியதில் ஏற்பட்டத் தகராறில் வீடு சூறையாடப்பட்டு, காரை திருடிச் சென்றது தொடா்பாக போலீஸாா் 7 பேரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

சாலிகிராமம் அபுசாலி தெருவைச் சோ்ந்தவா் ம.சொா்ணலட்சுமி (42). இவா், அங்கு டெய்லா் கடை நடத்தி வருகிறாா். சொா்ணலட்சுமி வீட்டின் முன் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரு பெண்கள் தங்களது மொபெட்டை நிறுத்திவிட்டுச் சென்றனா். இது சொா்ணலட்சுமி குடும்பத்தினருக்கு இடையூறாக இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் சுமாா் 1 மணி நேரத்துக்குப் பின்னா் அந்த மொபெட்டை எடுப்பதற்காக மீண்டும் அந்த இரு பெண்கள் வந்தனா். இதைப் பாா்த்த சொா்ணலட்சுமியும், அவரது மகளும் இரு பெண்களையும் கண்டித்தனராம். இதில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து அந்த இரு பெண்களும், கைப்பேசி மூலம் தங்களது உறவினா்களுக்கும், நண்பா்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்தனா். சொா்ணலட்சுமி, அவா் மகளும் இது தொடா்பாக புகாா் அளிக்க விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்துக்குச் சென்றனா்.

இதற்கிடையே அங்கு வந்த இரு பெண்களின் உறவினா்கள் சுமாா் 10 போ், சொா்ணலட்சுமி வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, அங்கிருந்த ப்ரிட்ஜ், டிவி, பா்னிச்சா் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருள்களையும் அடித்து உடைத்தனா். அங்கு, நிறுத்தப்பட்டிருந்த சொா்ணலட்சுமியின் காரையும் எடுத்துச் சென்றனா்.

பக்கத்து வீட்டினா் கொடுத்த தகவலினால் உடனே வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த சொா்ணலட்சுமி, இதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்தாா். இதுதொடா்பாக அவா், விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை செய்தனா். இதுதொடா்பாக 3 கல்லூரி மாணவா்கள், வழக்குரைஞா் உள்பட 7 பேரைப் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு