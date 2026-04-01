தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேமுதிக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களை ஆதரித்து அக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணியில் புதன்கிழமை (ஏப். 1) பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா்.
இதுகுறித்து தேமுதிக தலைமை அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கை: திருத்தணி தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் டி.கிருஷ்ணமூா்த்தியை ஆதரித்து புதன்கிழமை (ஏப். 1) மாலை 4 மணி முதல் முதல் இரவு 10 மணி வரை பிரசாரம் செய்கிறாா்.
தொடா்ந்து ஏப். 2 - பல்லாவரம், ஏப். 3- குடியாத்தம் (தனி), ஏப். 4- போளூா், ஏப். 5-மயிலம், ஏப். 6 முதல் ஏப். 9 வரை -விருத்தாசலம், ஏப். 10 -தருமபுரி, ஏப். 11-ஓமலூா், ஏப். 12-சேலம் மேற்கு, ஏப். 13, 14- விருத்தாசலம், ஏப். 15-சென்னை, ஏப். 16, 17-விருதுநகா், ஏப். 18 முதல் ஏப். 21 வரை-விருத்தாசலம் தொகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூரில் ஏப். 6-இல் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பிரசாரம்
விருத்தாசலம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்!
இன்று பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா் எடப்பாடி பழனிசாமி
தென் மாவட்டங்களில் இன்று முதல் ஓபிஎஸ் பிரசாரம்!
