Dinamani
ஐபிஎல்: குஜராத்தை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் கிங்ஸ்அமெரிக்க ஐடி நிறுவனங்கள் மீது நாளைமுதல் தாக்குதல்: ஈரான் எச்சரிக்கை!பாமகவின் இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டார் ராமதாஸ்!திமுக முடக்கியத் திட்டங்கள் அதிமுக ஆட்சியில் தொடரும் : எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்எங்கள் சாதனைகளை நாங்களே முறியடிக்கும் வகையிலான ஆட்சியை வழங்குவோம்: மு.க. ஸ்டாலின்தோற்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்துள்ளது தே.ஜே. கூட்டணி : மு.க. ஸ்டாலின்திருச்சியில்விஜய்யின் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!தமிழ்நாட்டில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 8 பேர் இன்று (மார்ச் 31) அதிரடியாக பணியிட மாற்றம்மாதம் ரூ.2500க்கு கூப்பன்; ஆண்டுக்கு 2 சிலிண்டர் இலவசம்: கேரளத்தில் பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதி!திருச்சி கிழக்கு விஜய்க்கு சாதகமாக இருக்குமா? மும்முனைப் போட்டியின் முடிவை தீர்மானிப்பது யார்?பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் விஜய்யுடன் சேர்ந்து தே.ஜ.கூட்டணி ஆட்சி! - மத்திய அமைச்சர் அத்வாலே
/
சென்னை

இன்று திருத்தணியில் பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா் பிரேமலதா

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேமுதிக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களை ஆதரித்து அக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணியில் புதன்கிழமை (ஏப். 1) பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா்.

News image
Updated On :31 மார்ச் 2026, 10:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேமுதிக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களை ஆதரித்து அக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணியில் புதன்கிழமை (ஏப். 1) பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா்.

இதுகுறித்து தேமுதிக தலைமை அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கை: திருத்தணி தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் டி.கிருஷ்ணமூா்த்தியை ஆதரித்து புதன்கிழமை (ஏப். 1) மாலை 4 மணி முதல் முதல் இரவு 10 மணி வரை பிரசாரம் செய்கிறாா்.

தொடா்ந்து ஏப். 2 - பல்லாவரம், ஏப். 3- குடியாத்தம் (தனி), ஏப். 4- போளூா், ஏப். 5-மயிலம், ஏப். 6 முதல் ஏப். 9 வரை -விருத்தாசலம், ஏப். 10 -தருமபுரி, ஏப். 11-ஓமலூா், ஏப். 12-சேலம் மேற்கு, ஏப். 13, 14- விருத்தாசலம், ஏப். 15-சென்னை, ஏப். 16, 17-விருதுநகா், ஏப். 18 முதல் ஏப். 21 வரை-விருத்தாசலம் தொகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

பெரம்பலூரில் ஏப். 6-இல் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பிரசாரம்

விருத்தாசலம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்!

இன்று பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா் எடப்பாடி பழனிசாமி

தென் மாவட்டங்களில் இன்று முதல் ஓபிஎஸ் பிரசாரம்!

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

30 மார்ச் 2026