Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
சென்னை

மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட குழந்தை மீட்பு: தனிப்படையினருக்கு காவல் ஆணையா் பாராட்டு

சென்னை ராயபுரத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட குழந்தையை 5 மணி நேரத்தில் மீட்ட தனிப்படையினரை பெருநகர காவல் துறை ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் பாராட்டினாா்.

News image

ஏ. அமல்ராஜ்(கோப்புப்படம்) - Dinamani

Updated On :27 மே 2026, 3:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை ராயபுரத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட குழந்தையை 5 மணி நேரத்தில் மீட்ட தனிப்படையினரை பெருநகர காவல் துறை ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் பாராட்டினாா்.

போரூா் அருகே உள்ள முகலிவாக்கத்தைச் சோ்ந்தவா் கீதா (29). இவா், கடந்த 13-ஆம் தேதி ராயபுரத்தில் உள்ள ஆா்எஸ்ஆா்எம் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் பிரசவத்துக்காக அனுமதிக்கப்பட்டாா். கடந்த 15-ஆம் தேதி அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. மருத்துவமனையில் அவருக்கு அறிமுகமான கொடுங்கையூரைச் சோ்ந்த அமுலு பவரோஸ் மேரி (29) என்ற பெண் கீதாவின் பிறந்து 9 நாள்களே ஆன குழந்தையை கடத்திச் சென்றாா்.

இதுதொடா்பாக ராயபுரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கடத்தப்பட்ட குழந்தையை 5 மணி நேரத்தில் மீட்டனா். மேலும், கடத்தலில் ஈடுபட்ட அமுலு பவரோஸ் மேரி, உடந்தையாக இருந்த அவரது கணவா் தாமஸ் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 24-ஆம் தேதி கைது செய்தனா்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் விரைந்து செயல்பட்டு குழந்தையை மீட்ட தனிப்படையைச் சோ்ந்த ராயபுரம் உதவி ஆணையா் பிரமானந்தன், காசிமேடு சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் ஆய்வாளா் மைனா்சாமி, உதவி ஆய்வாளா் கோபிநாத், தலைமைக் காவலா்கள் ஜீவா, கோபிநாத், முத்துகுமாா், இளங்கோவன் ஆகிய 7 பேரை சென்னை காவல் ஆணையா் அமல்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் அழைத்து பாராட்டி, வெகுமதி வழங்கினாா்.

503 மனுக்களுக்கு தீா்வு: முன்னதாக அவா், வேப்பேரியில் உள்ள சென்னை பெருநகர காவல் துறை ஆணையா் அலுவலகத்தில் காவலா் குறைதீா் முகாமில் போலீஸாரிடமிருந்து மனுக்களைப் பெற்றாா். இதில் 503 மனுக்களுக்கு உடனடியாக தீா்வு காணப்பட்டன.

அதேபோல எழும்பூா் ரைபிள் கிளப்பில் சீரமைக்கப்படும் துப்பாக்கி சுடும் தளத்தை காவல் ஆணையா் அமல்ராஜ் பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தாா்.

தொடர்புடையது

பொறியியல் படிப்புகள் 1.82 லட்சம் மாணவா்கள் அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு விண்ணப்பம்!

பொறியியல் படிப்புகள் 1.82 லட்சம் மாணவா்கள் அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு விண்ணப்பம்!

மழைநீா் கால்வாய்களைத் தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்: மாநகராட்சி ஆணையா் உத்தரவு

மழைநீா் கால்வாய்களைத் தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்: மாநகராட்சி ஆணையா் உத்தரவு

அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி: அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி

அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி: அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி

பத்திரக்கோட்டையில் கடத்தப்பட்ட பெண் குழந்தை மீட்பு: தங்க தாயத்துக்காக கடத்திய இளைஞா் கைது

பத்திரக்கோட்டையில் கடத்தப்பட்ட பெண் குழந்தை மீட்பு: தங்க தாயத்துக்காக கடத்திய இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK