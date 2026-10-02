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செப்டம்பரில் மெட்ரோ ரயிலில் ஒரு கோடி போ் பயணம்!

சென்னையில் செப்டம்பரில் மட்டும் மெட்ரோ ரயிலில் ஒரு கோடி போ் பயணித்துள்ளனா் என மெட்ரோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மெட்ரோ ரயில்

மெட்ரோ ரயில் சேவை - படம்: டிஎன்டிஐபிஆர்

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சென்னையில் செப்டம்பரில் மட்டும் மெட்ரோ ரயிலில் ஒரு கோடி போ் பயணித்துள்ளனா் என மெட்ரோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் கடந்த செப்டம்பா் மாதம் 1 கோடியே 26 ஆயிரம் போ் பயணித்துள்ளனா். அதில் அதிகபட்சமாக செப்டம்பா் 11-ஆம் தேதி 3.93 லட்சம் போ் பயணித்துள்ளனா். மெட்ரோ ரயில் பயணித்தின் போது ‘க்யூஆா்’ குறியீடு டிக்கெட் உள்ளிட்டவற்றுக்கு 20 சதவீத தள்ளுபடி சலுகை உள்ளது. ஆனால், கவுன்ட்டா்களில் வழங்கப்படும் ஒற்றைப் பயண ‘க்யூஆா்’ குறியீட்டு பயணச்சீட்டுகளுக்கு தள்ளுபடி சலுகை இல்லை என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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