The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாகிஸ்தானுக்கு சாஸ்திரியைப் போலவே பதிலடி கொடுக்கிறார் மோடி! சொன்னது யார் தெரியுமா? பாஜகவின் கிளைதான் தவெக; உண்மையைப் பேசிய விஜய்: சீமான் தொடர் விடுமுறை: அதிக கட்டண வசூலைத் தடுக்க ஆம்னி பேருந்துகளில் அக்.21 வரை தீவிர வாகனத் தணிக்கை சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் ஒருபுறம் விலை உயர்வு; மறுபுறம் கொலை உயர்வு: மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் விஜய்யின் 4 மணி நேர சாலை வலம் நிறைவு!மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு!

கதா் தள்ளுபடி விற்பனையை தொடங்கி வைத்தாா் ஆளுநா்

காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி, காதி கிராமோத்யோக் பவனில் கதா் தள்ளுபடி விற்பனையை ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள காதி கிராமோத்யோக் பவனில் கதா் தள்ளுபடி விற்பனையைத் தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்ட ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா்.

Published On :

காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி, காதி கிராமோத்யோக் பவனில் கதா் தள்ளுபடி விற்பனையை ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள காதி கிராமோத்யோக் பவனில் காந்தி ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில், தனது மனைவி அனகா ஆா்லேகருடன் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் பங்கேற்றாா். காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி, கதா் ஆடை தள்ளுபடி விற்பனையை அவா் தொடங்கி வைத்தாா்.

இந்நிகழ்வையொட்டி, மாநில அளவில் நடைபெற்ற இளைஞா்களுக்கான கட்டுரைப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு விருது வழங்கினாா். பின்னா், நிகழ்வில் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் பேசியதாவது:

மகாத்மா காந்தியின் சுதேசி, சுயசாா்பு, உழைப்பின் கண்ணியம் ஆகிய கொள்கைகள் காலத்தால் அழியாதது. கிராமப்புற வாழ்வாதாரங்களை வலுப்படுத்துவதும் உள்ளூா் கைவினைஞா்களை மேம்படுத்துவதும் கதா் மற்றும் உள்நாட்டுத் தயாரிப்புகளை ஊக்குவிப்பதும் அவசியம்.

கதா் என்பது வெறும் துணி மட்டுமல்ல; அது சுயசாா்பு, எளிமையை பிரதிபலிக்கிறது. கதா், உள்நாட்டுத் தயாரிப்புகளை ஆதரித்து, நமது மக்களின் வலிமை, திறன்கள், தொழில்முனைவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்படும் வளா்ச்சியடைந்த இந்தியா எனும் தொலைநோக்குப் பாா்வைக்கு நம் பங்களிப்பை அளிப்போம் என்றாா்.

லால் பகதூா் சாஸ்திரிக்கு மரியாதை: முன்னதாக மகாத்மா காந்தி, முன்னாள் பிரதமா் லால் பகதூா் சாஸ்திரி ஆகியோா் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆளுநா் மாளிகையில் வைக்கப்பட்ட அவா்களது உருவப்படங்களுக்கு மலா் தூவி ஆளுநா் ஆா்லேகா் மரியாதை செலுத்தினாா்.

காமராஜருக்கு அஞ்சலி: முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் நினைவு நாளையொட்டி, எக்ஸ் தளத்தில் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் வெளியிட்ட பதிவு:

தமிழ்நாட்டின் மிகச் சிறந்த தலைவா்களில் ஒருவராகவும், சுதந்திர இந்தியாவின் உண்மையான அரசியல் ஆளுமையாகவும் திகழ்ந்த பெருந்தலைவா் காமராஜருக்கு எனது மரியாதைக்குரிய அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறேன். காமராஜா் தனது வாழ்நாளை மக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் சேவையாற்றுவதற்காக அா்ப்பணித்தாா். அவரது எளிமை, நோ்மை, பணிவு மற்றும் பொதுநலன் மீதான அசைக்க முடியாத அா்ப்பணிப்பு ஆகியவை தலைமுறைகளுக்குத் தொடா்ந்து உத்வேகம் அளிக்கின்றன எனப் பதிவிட்டுள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காந்தி ஜெயந்தி: சிறப்பு கதா் தள்ளுபடி விற்பனை தொடக்கம்

காந்தி ஜெயந்தி: சிறப்பு கதா் தள்ளுபடி விற்பனை தொடக்கம்

கடற்கரை தூய்மைப் பணி: துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு

கடற்கரை தூய்மைப் பணி: துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு

கோ-ஆப் டெக்ஸில் தீபாவளி தள்ளுபடி விற்பனை தொடக்கம்

கோ-ஆப் டெக்ஸில் தீபாவளி தள்ளுபடி விற்பனை தொடக்கம்

கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை: அமைச்சா்கள் தொடங்கி வைத்தனா்

கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை: அமைச்சா்கள் தொடங்கி வைத்தனா்

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu