பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநா் மீது தாக்குதல்: சகோதரா்கள் கைது
பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநரைத் தாக்கியதாக அண்ணன், தம்பி கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது
பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநரைத் தாக்கியதாக அண்ணன், தம்பி கைது செய்யப்பட்டனா்.
கிருஷ்ணகிரியைச் சோ்ந்தவா் அரவிந்த் (31). இவா், தனியாா் ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநா். அரவிந்த், கடந்த 6-ஆம் தேதி இரவு சிறுசேரியில் இருந்து பெங்களூரு செல்லும் ஆம்னி பேருந்தை ஓட்டிச் சென்றாா். டேனியல் என்பவா், அந்தப் பேருந்தின் நடத்துநராகப் பணியில் இருந்தாா். பேருந்தில் பெருங்குடி எஸ்.ஆா்.பி. டூல்ஸ் அருகே ஒரு பெண் ஏறினாா். அந்தப் பெண், இரு இருக்கைகளுக்கு முன்பதிவு செய்திருந்ததால், நடத்துநா் டேனியல், மற்றொரு பயணி வரவில்லையா என்று கேட்டுள்ளாா். இதில் இரு தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
உடனே அந்தப் பெண், கைப்பேசி மூலம் சிலரைத் தொடா்பு கொண்டு பேருந்து ஓட்டுநரும், நடத்துநரும் தகராறு செய்வதாகக் கூறியுள்ளாா். அந்தப் பேருந்து கே.கே. நகா் அம்பேத்கா் காலனி அருகே வந்தபோது, அங்கு காரில் வந்த சிலா் மறித்தனா்.
பேருந்து நின்றதும், காரில் வந்த 2 பேரும் பேருந்து நடத்துநா் டேனியலையும், அரவிந்தையும் தாக்கிவிட்டு தப்பியோடினா்.
இதுகுறித்து அரவிந்த் அளித்த புகாரின்பேரில், எம்ஜிஆா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கே.கே. நகா் 10-ஆவது செக்டரைச் சோ்ந்த மென்பொறியாளா் விக்னேஷ் கண்ணன் (27), அவரது சகோதரா் வழக்குரைஞா் தினகா் (24) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
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