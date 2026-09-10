ஐஜேகே, புதிய நீதிக் கட்சியிடம் ஆதரவு கோரியது அதிமுக
இடைத்தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா்களுக்கு ஆதரவளிக்குமாறு புதிய நீதிக் கட்சி மற்றும் இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி (ஐ.ஜே.கே.) தலைவா்களை அதிமுக குழுவினா் புதன்கிழமை சந்தித்து ஆதரவு கோரினா்.
அதிமுக அலுவலகம் - DPS
இடைத்தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா்களுக்கு ஆதரவளிக்குமாறு புதிய நீதிக் கட்சி மற்றும் இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி (ஐ.ஜே.கே.) தலைவா்களை அதிமுக குழுவினா் புதன்கிழமை சந்தித்து ஆதரவு கோரினா்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கான இடைத்தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தத் தொகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுவா் என அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அறிவித்துள்ளாா்.
இதற்கிடையே அதிமுக வேட்பாளா்களுக்கு ஆதரவளிக்குமாறு தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரனை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலருமான கே.பி.முனுசாமி, பொருளாளா் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன், அமைப்புச் செயலா் ஓ.எஸ்.மணியன் எம்எல்ஏ, அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோா் சந்தித்துப் பேசினா். அப்போது, பாஜக மூத்த தலைவா் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
தலைவா்களுடன் சந்திப்பு: தொடா்ந்து, 2-ஆவது நாளாக புதன்கிழமை அதிமுக குழுவினா் புதிய நீதிக்கட்சித் தலைவா் ஏ.சி.சண்முகம், இந்திய ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவா் பாரிவேந்தா் ஆகியோரைச் சந்தித்து அதிமுக வேட்பாளா்களுக்கு ஆதரவளிக்குமாறு கோரினா்.
இதையடுத்து செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலா் கே.பி.முனுசாமி, இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா்களுக்கு ஆதரவளிக்குமாறு கூட்டணிக் கட்சியினரைச் சந்தித்து ஆதரவு கோரிவருகிறோம். அதன்படி, பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சித் தலைவா்களையும் சந்தித்து ஆதரவு கோருவோம் என்றாா்.
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