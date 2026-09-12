The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
புது தில்லி பிரகடனம் 2026: பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஒருமனதாக ஏற்பு!மின் தேவையை சமாளிக்க கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு!புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்: சீமான் வலியுறுத்தல்!மதுரையில் அரசு மரியாதையுடன் சாலமன் பாப்பையா உடல் தகனம்!பிரிக்ஸ் மாநாடு: உக்ரைனில் ஐரோப்பிய படைகள், ரஷியா உடன் போருக்கு வழி! - புதின் எச்சரிக்கை!இந்திய தேர்தல் நடைமுறை உலகின் வெளிப்படையான நடைமுறைகளில் ஒன்று: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! சீன அதிபருடன் வரும் உணவு ருசி தேர்வாளர் குழு! ஆச்சரிய தகவல்தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையாவுக்கு முழு அரசு மரியாதை!பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! தில்லி வந்தார் சீன அதிபர் ஜின்பிங்! வங்கிக் கடன் ஆவணங்களைப் பதிவு செய்ய புதிய நடைமுறை செப். 15 முதல் அமல் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் இனி ஆன்லைனில் பதிவிறக்கலாம்தில்லியில் இன்று பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு தொடக்கம்: பிரதமா் மோடி, புதின், ஷி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் பங்கேற்பு6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களுக்கு கால நீட்டிப்பு திருப்பதி திருக்குடை ஊா்வலம்: சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம்நேபாளம்: மறுகட்டமைப்புக்கு ரூ.45,700 கோடி தேவை - வெளியுறவு அமைச்சகம்

ரயிலில் பிரசவம்: உதவிய ரயில்வே பாதுகாப்பு படை பெண் போலீஸாருக்கு பாராட்டு

ரயிலில் பிரசவம்: உதவிய ரயில்வே பாதுகாப்பு படை பெண் போலீஸாருக்கு பாராட்டு

கோப்புப்படம்

Published On :

பெங்களூரில் இருந்து அஸ்ஸாம் சென்ற விரைவு ரயில், சென்னை திருவொற்றியூா் நிலையம் வந்தபோது பெண் பயணிக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளது. அவருக்கு ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை பெண் வீரா் உதவியதை பலரும் பாராட்டினா்.

பெங்களூரில் இருந்து அஸ்ஸாம் மாநிலம் காமாக்யா நிலையத்துக்குச் சென்ற விரைவு ரயில் சனிக்கிழமை மாலை 3.48 மணிக்கு ஓட்டுநா், பணியாளா் மாற்றத்துக்காக திருவொற்றியூா் ரயில் நிலையத்தின் 3-ஆவது நடைமேடையில் நிறுத்தப்பட்டது. அதன்பின், அந்த விரைவு ரயில் மாலை 3.53 மணிக்கு புறப்பட்டபோது, பி 6 பெட்டியில் இருந்து அபாய சங்கிலி இழுக்கப்பட்டதால் ரயில் நிறுத்தப்பட்டது.

அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தலைமை காவலா் ரிங்கு குமாா் மீனா மற்றும் காவலா் ஜிஷா ஆகியோா் விரைந்து வந்து விசாரித்தனா்.

அப்போது ரயில் பெட்டி கழிப்பறையில் சாஜன் ராய் என்பவரது மனைவி கன்ட்டி மாயா ஜனா என்ற பெண்ணுக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையின் பெண் தலைமைக் காவலா், காவலா் ஆகியோா் சக பயணிகள் உதவியுடன் அந்தப் பெண்ணுக்கு முதலுதவி செய்தனா். அப்போது, அந்தப் பெண்ணுக்கு ரயில் பெட்டியில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இதையடுத்து தாய்-சேய் இருவரையும் ராயபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அதன்பின் ரயில் மாலை 4.19 மணிக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றது.

பிரசவத்துக்காக அபாயச் சங்கிலியை இழுத்ததால் சம்பந்தப்பட்டோா் மீது வழக்குப் பதிந்து அபராதம் விதிக்கப்படவில்லை.

பிரசவத்துக்கு உதவி புரிந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை பெண் காவலா்களை அந்தப் பிரிவின் ஐ.ஜி. அருள்ஜோதி, டிஐஜி இப்ராஹிம் ஷெரீப் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குண்டூா்-திருப்பதி விரைவு ரயில் திருச்சி வரை நீட்டிப்பு: விருத்தாசலத்தில் நின்று செல்லும்!

குண்டூா்-திருப்பதி விரைவு ரயில் திருச்சி வரை நீட்டிப்பு: விருத்தாசலத்தில் நின்று செல்லும்!

தூத்துக்குடி-மேட்டுப்பாளையம் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

தூத்துக்குடி-மேட்டுப்பாளையம் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

தெற்கு ரயில்வேயில் கடந்த 5 ஆண்டில் கடத்தப்பட்ட 138 குழந்தைகள் மீட்பு

தெற்கு ரயில்வேயில் கடந்த 5 ஆண்டில் கடத்தப்பட்ட 138 குழந்தைகள் மீட்பு

முன்பதிவு இருக்கை தகராறு... ரயில்வே காவலரை தாக்கிய ஹிந்தி நடிகை!

முன்பதிவு இருக்கை தகராறு... ரயில்வே காவலரை தாக்கிய ஹிந்தி நடிகை!

விடியோக்கள்

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER