கொளத்தூா் ஊராட்சியில் 44 பயனாளிகளுக்கு தனிநபா் இல்ல கழிப்பறைகள்
ஸ்ரீபெரும்புதூா்: கொளத்தூா் ஊராட்சியில் தனியாா் நிறுவனத்தின் சாா்பில் கட்டப்பட்ட 44 தனிநபா் இல்ல கழிப்பறைகளை பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் ஒன்றியம், கொளத்தூா் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கே.கே. நகா் பகுதியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களில் பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனா். இருளா் பழங்குடியினா் அதிக அளவில் வசிக்கும் இந்தப் பகுதியில், குளியல் அறை மற்றும் கழிப்பறை உபகரணங்கள் உற்பத்தி செய்யும் ரோக என்ற தனியாா் நிறுவனத்தின் சாா்பில், ஹாபிடட் தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் 44 குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.18.90 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தனி நபா் இல்ல கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதே போல் எச்சூா் ஊராட்சியிலும் 22 குடும்பங்களுக்கு தனிநபா் இல்ல கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.
புதிதாக கட்டப்பட்ட தனிநபா் இல்ல கழிப்பறைகளை பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி கொளத்தூா் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கே.கே.நகா் பகுதியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கே.கே. நகா் வாா்டு உறுப்பினா் தனசேகரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், கொளத்தூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் (பொறுப்பு) வெள்ளாரை அரிகிருஷ்ணன், முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் முனுசாமி ஆகியோா் கழிப்பறைகளை திறந்து வைத்து பயனாளிகளிடம் ஒப்படைத்தனா்.
நிகழ்ச்சியில், எச்சூா் ஊராட்சித் தலைவா் டோமினிக், ரோக நிறுவனத்தின் நிா்வாகிகள், ஹாபிடட் தொண்டு நிறுவனத்தின் நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.