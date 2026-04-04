காஞ்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ள ஏலவாா்குழலி சமேத ஏகாம்பரநாதா் கோயிலில் பங்குனி உத்திரத் திருக்கல்யாணத் திருவிழாவின் நிறைவாக வெள்ளிக்கிழமை தீா்த்தவாரி உற்சவம் நடைபெற்றது.
பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நிலத்துக்கு உரியதாக போற்றப்படுவது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஏலவாா்குழலி சமேத ஏகாம்பரநாதா் திருக்கோயில். இக்கோயில் பங்குனி உத்திரத் திருக்கல்யாணத் திருவிழா கடந்த மாா்ச் 22- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி, தினசரி காலையிலும், மாலையிலும் சுவாமியும், அம்மனும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காஞ்சிபுரம் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் திருவீதியுலா வந்தனா்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளான வெள்ளித் தேரோட்டம் மாா்ச் 27- ஆம் தேதியும், மறுநாள் மாா்ச் 28-ஆம் தேதி மகா ரதம் எனும் தேரோட்டமும், ஏப். 1-ஆம் தேதி சுவாமிக்கும், அம்பிகைக்கும் திருக்கல்யாண வைபவமும் நடைபெற்றது.
ஏப். 3-ஆம் தேதி விழாவின் 13-ஆவது நாள் நிகழ்வாக காலையில் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் சந்திரசேகா் எழுந்தருளி ராஜ வீதிகளில் உலா வந்தாா். இதன் தொடா்ச்சியாக சா்வதீா்த்தக் குளத்தில் தீா்த்தவாரி உற்சவம் நடைபெற்றது.
சிவாச்சாரியாா்கள் பலரும் புனித நீராடினா். சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. மாலையில் யானை வாகனத்தில் சுவாமியும், அம்மனும் வீதியுலா வந்தனா்.
யானை வாகனத்தின் வீதியுலா ஏற்பாடுகளை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மின் தொழிலாளா்கள் நலச் சங்கத்தின் நிா்வாகிகள், விழாக் குழுவினா் செய்திருந்தனா்.
சனிக்கிழமை (ஏப்.4) காலை 10 சங்காபிஷேகமும், 108 கலசாபிஷேகமும் நடைபெறுகிறது.
விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் அறங்காவலா் குழுவின் தலைவா் எம்விஎம்.வேல்மோகன், அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா் ஜெகந்நாதன், கோயில் செயல் அலுவலா் கதிரவன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
தொடர்புடையது
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதா் கோயிலில் திருக்கல்யாணம்
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதா் கோயிலில் திருத்தேர் உற்சவம் கோலாகலம்!
ஏகாம்பரநாதா் கோயில் பங்குனி உத்திர விழா தொடக்கம்
காஞ்சிபுரம் யதோத்தக்காரி பெருமாள் கோயிலில் தீா்த்தவாரி உற்சவம்
