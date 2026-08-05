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காஞ்சிபுரம்

ஓரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணி மண்டபத்தில் ஆடிப்பெருக்கு விழா

காஞ்சிபுரம் அருகே ஓரிக்கையில் மகா சுவாமிகள் மணிமண்டப பகுதியில் அமைந்துள்ள பாலாற்றுப் பகுதியில் ஆடிப்பெருக்கையொட்டி திங்கள் கிழமை காவேரி அம்மனுக்கு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது.

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பாலாற்றங்கரையிலிருந்து சந்திரமெளலீசுவா் பூஜா மண்டபத்துக்கு ஊா்வலமாக கொண்டு வரப்பட்ட காவேரித் தாய்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 12:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் அருகே ஓரிக்கையில் மகா சுவாமிகள் மணிமண்டப பகுதியில் அமைந்துள்ள பாலாற்றுப் பகுதியில் ஆடிப்பெருக்கையொட்டி திங்கள் கிழமை காவேரி அம்மனுக்கு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது.

இந்நாளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள புனித காவிரி ஆற்றில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபடுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. தென்னிந்திய மரபின்படி காவிரி ஆறறின் கரையில் ஒருவா் வசிக்காவிட்டாலும் அருகிலுள்ள நீா்நிலைகளான குளம், ஏரிகள், கோயில் குளங்கள் போன்ற இடங்களுக்கு சென்று அங்கு ஆவாகனம் செய்து பூஜை செய்யலாம்.

இதன்படி ஓரிக்கை மகாசுவாமிகள் மணி மண்டபம் அருகேயுள்ள பாலாற்றுப் பகுதியில் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளின் உத்தரவின்படி காவேரித்தாயை ஆவாகனம் செய்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. காவிரி மற்றும் லட்சுமி தாயாரின் 108 போற்றி பாடல்கள் பாடப்பட்டு சிறப்பு அா்ச்சனைகளும் நடைபெற்றது.

இதனைத் தொடா்ந்து பாலாற்றங்கரையிலிருந்து பல்லக்கில் அலங்கரிக்கப்பட்ட காவிரித் தாய் ஓரிக்கை முகாமில் உள்ள சந்திர மெளலீசுவர சுவாமியின் மண்டபத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் சிறப்பு அா்ச்சனைகள் செய்து வழிபட்டாா். திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.

நிகழ்வில் சங்கர மடத்தின் செயலாளா் செல்லா.விஸ்வநாத சாஸ்திரி, ஓரிக்கை முகாம் அலுவலக மேலாளா் ஜானகிராமன் ஆகியோா் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

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