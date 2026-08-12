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காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீசங்கர மடத்தின் யானைகளுக்கு சிறப்பு பூஜை

காஞ்சிபுரம் அருகே ஏனாத்தூரில் அமைந்துள்ள கஜ சாலையில் யானைகள் தினத்தையொட்டி புதன்கிழமை அங்கு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் சங்கர மடத்தின் யானைகளுக்கு பிடித்தமான உணவு வகைகள் வழங்கப்பட்டதுடன் சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெற்றன.

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கஜசாலையில் யானைகளுக்கு தீபாராதனை காண்பித்த பாலாஜி சிவாச்சாரியா் .

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் அருகே ஏனாத்தூரில் அமைந்துள்ள கஜ சாலையில் யானைகள் தினத்தையொட்டி புதன்கிழமை அங்கு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் சங்கர மடத்தின் யானைகளுக்கு பிடித்தமான உணவு வகைகள் வழங்கப்பட்டதுடன் சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெற்றன.

காஞ்சிபுரம் அருகே ஏனாத்தூரில் சங்கர மடத்துக்கு சொந்தமான கஜ சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு இந்து, சந்தியா,ஜெயந்தி என 3 யானைகள் தமிழக அரசின் வனத்துறை விதிமுறைகளின்படி பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சபரீசன் என்பவா் கண்காணிப்பாளராகவும் இருந்து 4 யானைப்பாகன்கள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவா்கள் உதவியுடன் 3 யானைகளும் பாதுகாப்புடன் பராமரிக்கப்படுகின்றன. கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு தோறும் ஆக.12-ஆம் தேதி யானைகள் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

யானைகள் தினத்தையொட்டி காஞ்சிபுரம் அருகே ஏனாத்தூரில் அமைந்துள்ள கஜ சாலையில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் யானைகளுக்கு சங்கர மடத்தின் மேலாளா் ந.சுந்தரேச ஐயா் தலைமையில் பாலாஜி சிவாச்சிாரியா் சிறப்பு பூஜைகள் செய்தாா். விபூதியால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த யானைகளுக்கு பிடித்த பழங்கள்,உணவு வகைகளும் வழங்கப்பட்டன.

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