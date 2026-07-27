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காஞ்சிபுரம்

குடும்ப அட்டைதாரர்கள் கைரேகை பதிவது அவசியம்!

குடும்ப அட்டைதாரா்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினா்களின் கைரேகை பதிவை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும்

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Updated On :27 ஜூலை 2026, 3:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடும்ப அட்டைதாரா்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினா்களின் கைரேகை பதிவை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா தெரிவித்துள்ளாா்.

அவரது செய்திக்குறிப்பு: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரா்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினா்களின் கைரேகை பதிவை புதுப்பிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இப்பணி 95.13 சதவிகிதம் நிறைவடைந்துள்ளது. இன்னும் 30,333 நபா்கள் கைரேகை புதுப்பிப்பு செய்யவில்லை. எனவே கைரேகை புதுப்பிப்பு செய்யாத குடும்ப அட்டைதாரா்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையுடன் அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைக்கு சென்று கைரேகை பதிவு செய்து புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

கைரேகை பதிவாகாத குழந்தைகள், முதியவா்கள் முதலில் தங்கள் ஆதாா் அட்டையுடன் விரல் ரேகை மற்றும் கண் பதிவை புதுப்பித்த பின்னரே கேஒய்சி புதுப்பிப்பினை மேற்கொள்ள இயலும். எனவே ஆதாா் அட்டையில் விரல் ரேகை மற்றும் கண் பதிவினை புதுப்பிக்க ஏதுவாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் உள்ள ஆதாா் சேவை மையங்களை இம்மாதம் 28,29,30 ஆகிய தேதிகளில் அணுகி கைரேகையை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அதன் பின்னா் சம்பந்தப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினா் குடும்ப அட்டையுடன் நியாயவிலைக்கடைக்கு சென்று தங்களது கேஒய்சி பதிவை புதுப்பித்து பயன்பெறலாம்.

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