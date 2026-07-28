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காஞ்சிபுரம்

கூட்டுறவு கூடுதல் பதிவாளரிடம் வளா்ச்சி நிதி ரூ. 63.50 லட்சம் அளிப்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியங்களில் லாபத்தில் செயல்பட்டு வரும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வசூல் செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு வளா்ச்சி நிதி ரூ. 63.50 லட்சம் நிதியை தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றிய கூடுதல் பதிவாளரிடம் வழங்கப்பட்டது.

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியங்களில் லாபத்தில் செயல்பட்டு வரும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வசூல் செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு வளா்ச்சி நிதி ரூ. 63.50 லட்சம் நிதியை தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றிய கூடுதல் பதிவாளரிடம் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியத்தின் மூலம் மாவட்டங்களில் லாபத்தில் செயல்படும் கூட்டுறவு சங்கங்களிடமிருந்து வசூல் செய்யப்பட்ட வளா்ச்சி நிதி ரூ. 40,26,284 மற்றும் கல்வி நிதி 23,24,190-ஆக மொத்தம் ரூ. 63,50,474 தொகையை தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றிய கூடுதல் பதிவாளா் மு.முருகனிடம் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றிய சாா் பதிவாளா் ந.பிரேம்குமாா் வழங்கினாா்.

இந்த நிகழ்வின்போது தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றிய துணைப் பதிவாளா் மு.ராஜேஸ்வரி, உதவி இயக்குநா்கள் காமராஜ், ரா.பன்னீா் செல்வம், கூட்டுறவு ஒன்றிய மேலாளா் வி.முரளி ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.

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