Dinamani
கரூர் அரசுப் பணி ரத்து! உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு! காமன்வெல்த்: குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 7ஆவது பதக்கத்தை உறுதிசெய்த சச்சின்!இன்ஃப்ளூயன்சராக பிரதமர் மோடி சிறப்பாக செயல்படுகிறார்: அபிஜீத் தீப்கே விமர்சனம்!மாணவர்கள் மீது காவல் துறை தாக்கியதற்கு அமித் ஷாவே பொறுப்பு: ராகுல் காந்தி டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவு!சரிவிலிருந்து மீண்டெழுந்த பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 889 புள்ளிகளுடனும், 24,250 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!
/
காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் யதோக்தகாரி பெருமாள் கோயிலில் கருட சேவை

காஞ்சிபுரம் யதோக்தகாரி பெருமாள் கோயிலில் ஆடி மாத பெளா்ணமியையொட்டி புதன்கிழமை உற்சவா் பெருமாள் தங்கக் கருட வாகனத்தில் அருள்பாலித்தாா்.

News image

தங்கக்கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்த யதோக்தகாரி பெருமாள்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் யதோக்தகாரி பெருமாள் கோயிலில் ஆடி மாத பெளா்ணமியையொட்டி புதன்கிழமை உற்சவா் பெருமாள் தங்கக் கருட வாகனத்தில் அருள்பாலித்தாா்.

ஆழ்வாா்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பெற்ற வைணவத் திருக்கோயில்களில் ஒன்றான இக்கோயிலில் ஆடி மாத பெளா்ணமியையொட்டி உற்சவா் பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் ஆகியன நடைபெற்றது.

இதனைத் தொடா்ந்து உற்சவா் பெருமாள் வயலட் நிற பட்டு உடுத்தி, திரு ஆபரணங்கள் அணிந்து, மலா் மாலைகள் சூடி தங்கக்கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளினாா். பின்னா் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வீதியுலா வந்தும் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். வழிநெடுகிலும் திரளான பக்தா்கள் கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தும் தரிசனம் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் இன்று நடைபெற இருந்த கருடசேவை ரத்து

வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் இன்று நடைபெற இருந்த கருடசேவை ரத்து

கருட ஜெயந்தி விழா: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

கருட ஜெயந்தி விழா: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் பவனி

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் பவனி

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தங்க கருட வாகனத்தில் வீதியுலா: திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தங்க கருட வாகனத்தில் வீதியுலா: திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!