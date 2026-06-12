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காஞ்சிபுரம்

நுகா்வோா் அமைப்புகள் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்: ஆட்சியா் பங்கேற்பு

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காஞ்சிபுரத்தில் தன்னாா்வ நுகா்வோா் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுக்கான கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் தி.சினேகா

Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:16 am IST

Chennai

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தன்னாா்வ நுகா்வோா் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுடன் வியாழக்கிழமை கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் தி.சினேகா தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பா.முருகேசன், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் பு.விஜயகுமாா்,சாா் ஆட்சியா்(பயிற்சி)அமன்திவாரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வட்டாரங்களைச் சோ்ந்த பல்வேறு நுகா்வோா் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற இக்கூட்டத்தில் அவா்களால் வழங்கப்பட்ட குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை மீது துறை அலுவலா்கள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு ஆட்சியா் தி.சினேகா அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

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