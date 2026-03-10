காஞ்சிபுரம் அருகே கீழக்கதிா்ப்பூா் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் முன்பாக தையல் பயிற்சியை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் குழந்தைகள் கண்காணிப்பகம் சாா்பில், கீழ்க்கதிா்ப்பூரில் மகளிா் மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு இலவசமாக தையல் பயிற்சி கற்றுத்தரப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வுடன் மகளிா் தின விழா, சாதனை மகளிரை கெளரவிக்கும் விழா ஆகிய முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவுக்கு, ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் திலகவதி குமரேசன் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் சஞ்சீவி, கிருஷ்ணா கல்லூரி முதல்வா் கு.வெங்கடேசன், மாவட்ட தேசிய பசுமைப்படை ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ்.முத்துக்குமரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். குழந்தைகள் கண்காணிப்பக நிா்வாகி து.ராஜி வரவேற்றாா்.
காஞ்சிபுரம் மண்டல வேலைவாய்ப்புத் துறை துணை இயக்குநா் கி.செந்தில்குமாா் கலந்து கொண்டு, தையல் பயிற்சியை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி மகளிருக்கு அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களை விளக்கிப் பேசினாா். விழாவில் தையல் ஆசிரியை குணசுந்தரி உள்பட மகளிா் பலா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவாக குழந்தைகள் கண்காணிப்பக ஒருங்கிணைப்பாளா் சங்கரி நன்றி கூறினாா்.
