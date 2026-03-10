Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
காஞ்சிபுரம்

தையல் பயிற்சியை முடித்தவா்களுக்கு சான்றிதழ்

காஞ்சிபுரம் அருகே கீழக்கதிா்ப்பூா் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் முன்பாக தையல் பயிற்சியை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

News image
தையல் பயிற்சியை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய வேலைவாய்ப்புத் துறை துணை இயக்குநா் கி.செந்தில்குமாா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் அருகே கீழக்கதிா்ப்பூா் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் முன்பாக தையல் பயிற்சியை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் குழந்தைகள் கண்காணிப்பகம் சாா்பில், கீழ்க்கதிா்ப்பூரில் மகளிா் மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு இலவசமாக தையல் பயிற்சி கற்றுத்தரப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வுடன் மகளிா் தின விழா, சாதனை மகளிரை கெளரவிக்கும் விழா ஆகிய முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது.

விழாவுக்கு, ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் திலகவதி குமரேசன் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் சஞ்சீவி, கிருஷ்ணா கல்லூரி முதல்வா் கு.வெங்கடேசன், மாவட்ட தேசிய பசுமைப்படை ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ்.முத்துக்குமரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். குழந்தைகள் கண்காணிப்பக நிா்வாகி து.ராஜி வரவேற்றாா்.

காஞ்சிபுரம் மண்டல வேலைவாய்ப்புத் துறை துணை இயக்குநா் கி.செந்தில்குமாா் கலந்து கொண்டு, தையல் பயிற்சியை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி மகளிருக்கு அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களை விளக்கிப் பேசினாா். விழாவில் தையல் ஆசிரியை குணசுந்தரி உள்பட மகளிா் பலா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவாக குழந்தைகள் கண்காணிப்பக ஒருங்கிணைப்பாளா் சங்கரி நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

திருக்குறள் திருப்பணித்திட்ட நிறைவு விழா

திருக்குறள் திருப்பணித்திட்ட நிறைவு விழா

கல்லூரியில் மகளிா் தின விழா

கல்லூரியில் மகளிா் தின விழா

ரத்ததானம் செய்தவா்களுக்கு பாராட்டு

ரத்ததானம் செய்தவா்களுக்கு பாராட்டு

தருமபுரம் பள்ளியில் நுண்கலைமன்ற நிறைவு விழா

தருமபுரம் பள்ளியில் நுண்கலைமன்ற நிறைவு விழா

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு