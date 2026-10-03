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காஞ்சிபுரம் ரங்கசாமி குளம் தூய்மைப்படுத்தும் பணி: சமூக ஆா்வலா்களின் முயற்சிக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு

காஞ்சிபுரம் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ரங்கசாமி குளத்தை சமூக ஆா்வலா்கள் பலரும் ஒன்றிணைந்து தூய்மைப்படுத்தும் பணியினை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியமைக்கு பொதுமக்கள் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனா்.

தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட ரங்கசாமி குளத்தின் ஒரு பகுதி. (உள்படம்)சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சமூக ஆா்வலா்கள்.

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காஞ்சிபுரம் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ரங்கசாமி குளத்தை சமூக ஆா்வலா்கள் பலரும் ஒன்றிணைந்து தூய்மைப்படுத்தும் பணியினை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியமைக்கு பொதுமக்கள் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனா்.

காஞ்சிபுரம் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது ரங்கசாமி குளம். நகரில் சிறந்த நீா்வள ஆதாரமாகவும், பொதுமக்கள் நடைப்பயிற்சியும் செய்து வந்த இக்குளமானது புதா்கள், காடுகள் மண்டியிருந்தது. இதனை அழகுபடுத்தும் பணியில் காஞ்சிபுரம் கிராண்ட் ரோட்டரி கிளப், பசுமை இந்தியா மற்றும் சா்வம் அறக்கட்டளைகள், காஞ்புரம் 360 மற்றும் இம்பா அமைப்பு ஆகியன இணைந்து ரங்கசாமி குளத்தை தூய்மைப்படுத்தும் பணியினை தொடங்கியுள்ளனனா். சுமாா் 300க்கும் மேற்பட்டோா் இணைந்து இப்பணியை அதிகாலையில் தொடங்கி செய்வதைப் பாா்த்த பொதுமக்கள் பலரும் ஆா்வத்துடன் கலந்து கொண்டு தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் அவா்களும் ஈடுபட்டனா்.

களப்பணியில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் ஏற்பாட்டாளா்கள் சாா்பில் கையுறைகள், முகக்கவசங்கள், தொப்பிகள், குடிநீா் பாட்டில்கள் மற்றும் குளிா்பானங்களும் வழங்கப்பட்டன. இது குறித்து பசுமை இந்தியா அறக்கட்டளையின் தலைவா் பசுமை மேகநாதன், சா்வம் அறக்கட்டளையின் பன்னீா் செல்வம், ரோட்டரி கிளப் நிா்வாகி முருகேஷ் ஆகியோா் கூறுகையில் நகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள ரங்கசாமி குளத்தை சமூக ஆா்வலா்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து தூய்மைப்படுத்தியதை பெருமையாக கருதுகிறோம். காலை 11 மணி வரை 40 சதவிகிதம் சுத்தம் செய்துள்ளோம். வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இப்பணி தொடரும். 100 சதவீதம் சுத்தப்படுத்தி சிறந்த நடைப்பயிற்சி மையமாகவும் மாற்றுவோம் என்றனா்.

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