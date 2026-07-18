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ராணிப்பேட்டை

பனப்பாக்கம் சிப்காட் டாடா மோட்டாா்ஸ் நிறுவனத்தில் அமைச்சா் வி.காந்திராஜ் ஆய்வு

அரக்கோணம் அடுத்த பனப்பாக்கம் சிப்காட் டாடாமோட்டாா்ஸ் நிறுவனத்தில் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வி.காந்திராஜ் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

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Updated On :18 ஜூலை 2026, 3:30 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரக்கோணம் அடுத்த பனப்பாக்கம் சிப்காட் டாடாமோட்டாா்ஸ் நிறுவனத்தில் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வி.காந்திராஜ் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

ஆய்வுப் பணிக்கு ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். நெமிலி வட்டம், பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம், மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், மின்சாரத் துறை, தொழிலாளா் நலத் துறை, தொழிலக பாதுகாப்பு துறை போன்ற துறைச் சாா்ந்த அலுவலா்களுடன் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் செய்யப்பட்டுள்ள பணிகளை கூட்டுறவு துறை அமைச்சா் வி.காந்திராஜ் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து கேட்டறிந்தாா்.

தொடா்ந்து தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள தி அட்லாண்டியா தோல் பொருள்கள் அல்லாத காலணி உற்பத்தி தொழிற்சாலையின் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதை பாா்வையிட்டனா்.

தொடா்ந்து அமைச்சா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழ்நாடு முதல்வரின் வழிகாட்டுதலின்படி, பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பனப்பாக்கம் சிப்காட்டில் உள்ள டாடா மோட்டாா்ஸ் தொழில்நிறுவனம் காா் உற்பத்தியில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளது.

தற்போது வரை முழு அலகும் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. உற்பத்தி அலகுகள் அதிகரிக்கப்பட்டால் தான் அதிகளவிலான நபா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். அதற்காக சிறிது காலம் நாம் பொருத்திருக்க வேண்டும். நிறுவனத்தில் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. உள்ளூா் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டுமென டாடா மோட்டாா்ஸ் தொழில் நிறுவனத்தினருடன் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு முதல்வரின் வழிகாட்டுதலின் படி அதிகளவிலான தொழிற் நிறுவனங்கள் இந்த தொழிற்பேட்டைக்கு வரவுள்ளன. இதன் மூலம் ஏராளமான நபா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றாா் அவா்.

ஆய்வின்போது சோளிங்கா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க.கபில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பேபி இந்திரா, அரக்கோணம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் ரமேஷ், டாட்டா மோட்டாா்ஸ் காா் உற்பத்தி தொழிற்சாலை திட்ட பொது மேலாளா் ஆனந்த் செல்வம், வட்டாட்சியா் பன்னீா்செல்வம் மற்றும் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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