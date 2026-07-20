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ராணிப்பேட்டை

நாளைய மின்தடை: இச்சிபுத்தூா், வளா்புரம், நெமிலி, பள்ளூா்!

இச்சிபுத்தூா், வளா்புரம், நெமிலி, மற்றும் பள்ளூா்

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கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இச்சிபுத்தூா், வளா்புரம், நெமிலி, மற்றும் பள்ளூா்

நாள் 21.07.26

நேரம் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி முதல்

மின்தடை பகுதிகள்: இச்சிபுத்தூா், வடமாம்பாக்கம், எம்ஆா்எப் ஆலைப்பகுதிகள், தணிகைபோளூா், வாணியம்பேட்டை, தண்டலம், உள்ளியம்பாக்கம், தண்டலம், உள்ளியம்பாக்கம், வளா்புரம், ஈசலாபுரம், நெமிலி, பள்ளூா், கம்மவாா்பாளையம், கோவிந்தவாடி அகரம், திருமால்பூா், கணபதிபுரம், சேந்தமங்கலம், சயனபுரம் மற்றும் சுற்றியுள்ளப் பகுதிகள்.

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