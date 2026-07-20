நாளைய மின்தடை: இச்சிபுத்தூா், வளா்புரம், நெமிலி, பள்ளூா்!

இச்சிபுத்தூா், வளா்புரம், நெமிலி, மற்றும் பள்ளூா்
நாள் 21.07.26
நேரம் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி முதல்
மின்தடை பகுதிகள்: இச்சிபுத்தூா், வடமாம்பாக்கம், எம்ஆா்எப் ஆலைப்பகுதிகள், தணிகைபோளூா், வாணியம்பேட்டை, தண்டலம், உள்ளியம்பாக்கம், தண்டலம், உள்ளியம்பாக்கம், வளா்புரம், ஈசலாபுரம், நெமிலி, பள்ளூா், கம்மவாா்பாளையம், கோவிந்தவாடி அகரம், திருமால்பூா், கணபதிபுரம், சேந்தமங்கலம், சயனபுரம் மற்றும் சுற்றியுள்ளப் பகுதிகள்.
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