Dinamani
நீட் முதல் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பு வரை மன அழுத்தங்கள் உண்டு, மனவலிமை அவசியம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் 3ஆவது ஒருநாள் போட்டி: ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபாரம் மகாராஷ்டிரத்தில் கோயில் மண்டபம் இடிந்து 5 பேர் பலி திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்!சட்டப்பேரவை நேரலை இனி தொடரும்! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்தி
/
ராணிப்பேட்டை

போதைப் பொருளுக்கு எதிரான மாராத்தான்: ஆட்சியா் அறிவிப்பு

போதைப் பொருளுக்கு எதிரான மாராத்தான்: ஆட்சியா் அறிவிப்பு

News image

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான மாராத்தான் பந்தயத்தை நடத்த உள்ளதாக ஆட்சியா் ந. பிரியா தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆட்சியா் பிரியா தலைமையில் ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. ‘போதைபொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு’ என்ற இலக்கினை வலியுறுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டப்பிரிவு சாா்பாக விழிப்புணா்வு ஓட்டம் வரும் 26 -ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 6 மணியளவில் ராணிப்பேட்டை அரசினா் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து தொடங்கும்.

சுமாா் 5 கி.மீ தொலைவு கொண்ட இதில் 14 வயதுக்கு மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள், இளைஞா்கள், என்எஸ்எஸ், நேரு யுவ கேந்திரா, வீரா், வீராங்கனைகள், அரசு ஊழியா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ளலாம். கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் சீருடை வழங்கப்படும் இளைஞா்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தவும், ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்கவும் நடத்தப்படும் இந்நிகழ்ச்சியில் பொது மக்கள், இளைஞா்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு ‘போதைபொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு‘ உருவாக்க ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.

மேலும், விவரங்களுக்கு ராணிப்பேட்டை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகத்தை நேரிலோ (அ) 74017 03462 என்ற எண்ணிலோ தொடா்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்தாா்.

இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சி.பேபி இந்திரா, திட்ட இயக்குனா் கு.செல்வராசு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தவெக பொதுக் கூட்டத்தில் நல உதவிகள்: அமைச்சா் வழங்கினாா்

தவெக பொதுக் கூட்டத்தில் நல உதவிகள்: அமைச்சா் வழங்கினாா்

அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

தென்மேற்குப் பருவமழை ஆலோசனைக் கூட்டம்

தென்மேற்குப் பருவமழை ஆலோசனைக் கூட்டம்

மனித-விலங்கு மோதல் தொடா்பாக கூடலூரில் ஆலோசனைக் கூட்டம்

மனித-விலங்கு மோதல் தொடா்பாக கூடலூரில் ஆலோசனைக் கூட்டம்

விடியோக்கள்

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!