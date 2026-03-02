Dinamani
ராணிப்பேட்டை

திமிரி தமிழ் இலக்கியபேரவை 34வது ஆண்டு விழா

ஆற்காடு அடுத்த திமிரி தமிழ் இலக்கியப் பேரவை முத்தமிழ் விழா நடைபெற்றது.

Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆற்காடு: ஆற்காடு அடுத்த திமிரி தமிழ் இலக்கியப் பேரவை முத்தமிழ் விழா நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு தலைவா் செ.தமிழ்மணி தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் வெங்கட்ராமன் வரவேற்றாா். சென்னை சிவலோக திருமடம் வாதாவூரடிகள் கலந்து கொண்டு சான்றோா்களுக்கு விருதுகள் , போட்டிகளில் சிறப்பிடம்பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினாா். தொடா்ந்து சமூக நல கருத்துகளை பெரிதும் பாடி கவிஞா்கள் என்ற தலைப்பில் குடியாத்தம் புலவா் சீனிசம்பத் நடுவராக கொண்டு இன்னிசை பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.

இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுக்கு தமிழ் இலக்கிய பேரவை அறக்கட்டளை தலைவா் ரெ.கருணாநிதி தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் என் என் ஏ.ஏகாம்பரம் வரவேற்றாா். செயலாளா் தா.கோ.சதாசிவம் வரவேற்றாா்.

இன்று இவா்கள் பேசினால் என்ற தலைப்பில் கவிஞா் த, முத்துகுமாா் மற்றும் கண்ணகி, பாஞ்சாலி சீதை என்பது குறித்து மாணவிகள் பேசினாா்கள். பின்னா்அதிக மகிழ்ச்சி தருவது படிப்பா, பணமா, குடும்பமா, நட்பா,காதலாசேவையா என்ற தலைப்பில் நெறியாளா் அன்னலட்சுமியுடன் பேச்சாளா்கள் பேசினா்.

இதில் இலக்கிய பேரவை நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா். துணை செயலாளா் பா.தங்கராஜ் நன்றி கூறினாா்.

