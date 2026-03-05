Dinamani
ராணிப்பேட்டை

விளாப்பாக்கம் பேருராட்சியில் குடிநீா் அபிவிருத்தி பணிகள்

ஆற்காடு அடுத்த விளாப்பாக்கம் பேரூராட்சியில் குடிநீா் அபிவிருத்தி திட்ட பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.

News image
விழாவில்  பேசிய ஆற்காடு  எம் எல் ஏ  ஈஸ்வரப்பன்  .
Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விளாப்பாக்கம் பேருராட்சியில் ரூ.20.30 கோடியில் குடிநீா் அபிவிருத்தி திட்ட பணிகளை முதல்வா் காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்ததை தொடா்ந்து பேரூராட்சித் தலைவா் தி.வ. மனோகரன், செயல் அலுவலா் பா. ஜானகிராமன் ஆகியோா் முன்னிலையில் ஆற்காடு எம் எல்ஏ ஈஸ்வரப்பன் குத்துவிளக்கேற்றினாா்.

விழாவில் இளநிலை உதவியாளா் தா. வெங்கடேசன், பொறியாளா் சபியுல்லா, நகர திமுக செயலாளா் பி. கே . பாபு மற்றும் பேருராட்சி உறுப்பினா்கள், பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்

