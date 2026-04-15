திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 100.04 டிகிரி வெயில்

/
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை 100.04 டிகிரி வெயில் பதிவாகி உள்ளது.
கடந்த ஒரு வாரமாக திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 100 டிகிரிக்கு மேல் வெயில் பதிவாகி வருகிறது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை முதலே வெயில் சுட்டெரிக்க தொடங்குவதால் மக்களின் நடமாட்டம் குறைந்துள்ளது.
காலை முதல் மாலை வரை வெயிலின் தாக்கம் உள்ளதால் இரவிலும் புழுக்கமாக காணப்படுகிறது. தொடா்ந்து அதிகரிக்கும் வெயிலால் குளிா்பானக் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது
அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்குவதற்கு முன்பே திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் வெயில் வாட்டி வதைக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 ஏப்ரல் 2026