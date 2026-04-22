Dinamani
திருப்பத்தூர்

ஆம்பூா் தொகுதி தோ்தலை நிறுத்தக் கோரி மனு

ஆம்பூா் தொகுதி தோ்தலை நிறுத்தக் கோரி நபா் ஒருவா் மனு அளித்ததால் புதன்கிழமை பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

News image

தோ்தலை நிறுத்தக் கோரி மனு அளித்த மூ. சரத்குமாா்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் தொகுதி தோ்தலை நிறுத்தக் கோரி நபா் ஒருவா் மனு அளித்ததால் புதன்கிழமை பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஆம்பூா் புதுகோவிந்தாபுரம் பகுதியை சோ்ந்த மூ. சரத்குமாா் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் மனு அளித்தாா். மனு விவரம், ஆம்பூா் தொகுதியில் வாக்காளா்களுக்கு திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் சாா்பாக அதிக அளவில் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது குறித்த தகவல்கள் சமூக வலை தளங்களில் பகிரப்பட்டுள்ளது.

பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறித்து காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கையும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்காளா்களுக்கு பணம் கொடுத்த வீடியோ ஆதாரம் புகாா் மனுவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தோ்தலை நிறுத்தக் கோரி மனு அளிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

