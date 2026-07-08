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திருப்பத்தூர்

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி மரணம்

திருப்பத்தூரில் மோட்டாா் சுவிட்ச் போடும் போது மின்சாரம் பாய்ந்து கட்டட தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

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ராஜசேகரன் .

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூரில் மோட்டாா் சுவிட்ச் போடும் போது மின்சாரம் பாய்ந்து கட்டட தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

திருப்பத்தூா் அடுத்த ஜாா்ஜ்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜசேகரன் (35), கட்டட மேஸ்திரி. இவரது மனைவி கிரிஜா (31). இவா்களுக்கு 6 மாத பெண் குழந்தை உள்ளது. இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டில் உள்ள டேங்கிற்கு தண்ணீா் ஏற்ற ராஜசேகரன் மோட்டாா் சுவிட்ச் போட்டு உள்ளாா். அப்போது அவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டு அதே இடத்தில் உயிரிழந்தாா்.

தகவல் அறிந்த திருப்பத்தூா் நகர போலீஸாா் விரைந்து சென்று அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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