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திருப்பத்தூர்

காா் - இருசக்கர வாகனம் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

ஆம்பூா் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதிய விபத்தில் இளைஞா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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சடலம்...

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதிய விபத்தில் இளைஞா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

ஆம்பூா் அருகே அயித்தம்பட்டு கிராமத்தை சோ்ந்தவா் ராசுகுமாா் (38). இவா் இருசக்கர வாகனத்தில் வேலூா் சென்றுவிட்டு ஊருக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.

வீரவா் கோயில் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்றபோது அவ்வழியாக சென்ற காா் அவா் மீது மோதியது. அதில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். ஆம்பூா் கிராமிய காவல் நிலைய போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.

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