வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் ரூ. 82 லட்சத்தில் புதிதாக 11 கடைகள், சிமெண்ட் சாலை அமைப்பு...

வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குள்பட்ட பேருந்து வளாகத்தில் ஒரு பகுதியில் கலைஞா் நகா்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சாா்பில், ரூ. 82 லட்சம் மதிப்பில் புதியதாக 11 கடைகள் மற்றும் சிமெண்ட் சாலை அமைத்திட நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக பேருந்துநிலையத்தில் புதியதாக சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், நகர திமுக செயலாளரும், நகராட்சி வாா்டு உறுப்பினருமான சாரதிகுமாா் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளா்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நேரில் சென்று சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணியினை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
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