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திருப்பத்தூர்

பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் சிறப்பு கோ பூஜை

ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் சனிக்கிழமை சிறப்பு கோ பூஜை நடைபெற்றது.

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பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் நடந்த சிறப்பு கோ பூஜை.

Updated On :28 ஜூன் 2026, 1:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் சனிக்கிழமை சிறப்பு கோ பூஜை நடைபெற்றது.

பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயில் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து சிறப்பு கோ பூஜை நடைபெற்றது. திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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