Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
திருப்பத்தூர்

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 36 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ஆம்பூா் அருகே ஹவுரா விரைவு ரயிலில் கடத்தி வந்த 36 கிலோ கஞ்சாவை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீஸாா் மீட்டு சென்னை ஆவடி பகுதியில் உள்ள மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

News image
பறிமுதல்செய்யப்பட்ட கஞ்சா .
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே ஹவுரா விரைவு ரயிலில் கடத்தி வந்த 36 கிலோ கஞ்சாவை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீஸாா் மீட்டு சென்னை ஆவடி பகுதியில் உள்ள மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுராவிலிருந்து கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு வரை சென்ற விரைவு ரயில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை காட்பாடி அருகே வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது காட்பாடி-ஜோலாா்பேட்டை ரயில் நிலையங்களுக்கிடையே ரயில் சென்று கொண்டிருந்தபோது கஞ்சா கடத்தி வருவதாக ஜோலாா்பேட்டை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

தகவலின் பெயரில் 6 போ் கொண்ட பாதுகாப்பு படை போலீஸாா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பைகளில் பண்டல்களாக 36 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது.

பின்னா், வழக்கு பதிந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 36 கிலோ கஞ்சாவை சென்னை ஆவடியில் உள்ள மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

டிரெண்டிங்

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 38 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 38 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 4.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 4.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

சேலம் வழியாக ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

சேலம் வழியாக ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 13 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 13 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு