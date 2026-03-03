ஆம்பூா் அருகே ஹவுரா விரைவு ரயிலில் கடத்தி வந்த 36 கிலோ கஞ்சாவை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீஸாா் மீட்டு சென்னை ஆவடி பகுதியில் உள்ள மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுராவிலிருந்து கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு வரை சென்ற விரைவு ரயில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை காட்பாடி அருகே வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது காட்பாடி-ஜோலாா்பேட்டை ரயில் நிலையங்களுக்கிடையே ரயில் சென்று கொண்டிருந்தபோது கஞ்சா கடத்தி வருவதாக ஜோலாா்பேட்டை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
தகவலின் பெயரில் 6 போ் கொண்ட பாதுகாப்பு படை போலீஸாா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பைகளில் பண்டல்களாக 36 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது.
பின்னா், வழக்கு பதிந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 36 கிலோ கஞ்சாவை சென்னை ஆவடியில் உள்ள மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
