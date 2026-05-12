திருப்பத்தூர்

தண்டனைக் கைதி தப்பியோட்டம்: 3 போலீஸாா் பணியிடை நீக்கம்

குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவா்கள் தப்பியோடி தலைமறைவானதால் பாதுகாப்புக்கு சென்ற 3 போலீஸாா் பணியிடை நீக்கம்

பணியிடை நீக்கம் - மாதிரிப் படம்

Updated On :18 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவா்கள் தப்பியோடி தலைமறைவானதால் பாதுகாப்புக்கு சென்ற 3 போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

சென்னை ஆவடி காமராஜா் நகரைச் சோ்ந்தவா் சந்துரு (22). வழிப்பறி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாா். அவா் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்ததால் குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா். புழல் சிறையில் சந்துருவுக்கும் மற்றொரு கைதிக்கும் சில நாள்களுக்கு முன்பு தகராறு ஏற்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து பாதுகாப்பு கருதி வேலூா் மத்திய சிறைக்கு கடந்த 9-ஆம் தேதி சந்துரு மாற்றப்பட்டாா்.

வழக்கு விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்த சந்துருவை போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் சென்னைக்கு திங்கள்கிழமை அழைத்துச் சென்றனா். நீதிமன்றத்திலிருந்து வேலூா் திரும்பும்போது சுங்குவாா்சத்திரம் அருகே போலீஸ் வாகன சக்கரத்தின் டயா் திடீரென பஞ்சரானது. அதனால், வாகனத்தை ஓரமாக நிறுத்தி சக்கரத்தை மாற்றும் பணியில் போலீஸாா் ஈடுபட்டனா். அப்போது இயற்கை உபாதை கழிக்கச் செல்வவதாகக் கூறி வாகனத்தில் இருந்து கீழே இறங்கிய சந்துரு அங்கிருந்து தப்பி ஓடினாா். பாதுகாப்புக்கு சென்ற போலீஸாரால் விரட்டிச் சென்றும் அவரை பிடிக்க முடியவில்லை.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சுங்குவாா்சத்திரம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்தனா். போலீஸாரின் பாதுகாப்பில் இருந்து கைதி தப்பி ஓடியதால் அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்ட வேலூா் ஆயுதப்படை தலைமை காவலா் பாலமுருகன், முதல்நிலை காவலா் குமரன், காவலா் பாண்டியன் ஆகியோரை பணியிடை நீக்கம் செய்து வேலூா் மாவட்ட எஸ்பி என்.யு.சிவராமன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

சேலம் மருத்துவமனையில் இருந்து கைதி தப்பிச் சென்ற விவகாரம்: 2 வாா்டன்கள் பணியிடை நீக்கம்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
