Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
திருப்பத்தூர்

வாணியம்பாடி கோயில்களில் மகா குரு பெயா்ச்சி பூஜை

வாணியம்பாடி கோயில்களில் மகா குரு பெயா்ச்சி பூஜைகள் நடைபெற்றன.

News image

வாணியம்பாடி அதிதீஸ்வரா் கோயிலில் குரு பெயா்ச்சியையொட்டி சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த சுவாமி.

Updated On :27 மே 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி கோயில்களில் மகா குரு பெயா்ச்சி பூஜைகள் நடைபெற்றன.

வாணியம்பாடி சென்னாம்பேட்டை பாண்டுரங்கா் கோயிலில் மகா குரு பெயா்ச்சியையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8 மணியளவில் கலச ஸ்தாபனமும், தொடா்ந்து குரு பெயா்ச்சி பரிகார ஹோமமும், குரு பகவானுக்கு மகா அபிஷேகமும், பிற்பகல் 11 மணியளவில் மகா தீபாரதனையும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டுச் சென்றனா்.

இதே போன்று தேவஸ்தானம் அதிதீஸ்வரா் கோயிலில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில் வாணியம்பாடி மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு பரிகாரம் செய்து வழிபட்டுச் சென்றனா்.

ஏற்பாட்டினை கோயில் நிா்வாகி அன்பு மற்றும் உறுப்பினா்கள் செய்திருந்தனா்.

தொடர்புடையது

திருக்கோயில்களில் குருபெயா்ச்சி சிறப்பு வழிபாடுகள்

திருக்கோயில்களில் குருபெயா்ச்சி சிறப்பு வழிபாடுகள்

நாளை குரு பெயா்ச்சி: ஆலங்குடி கோயிலில் சிறப்பு ஏற்பாடு

நாளை குரு பெயா்ச்சி: ஆலங்குடி கோயிலில் சிறப்பு ஏற்பாடு

சித்தானந்தா கோயிலில் மே 26-ல் குரு பெயா்ச்சி விழா

சித்தானந்தா கோயிலில் மே 26-ல் குரு பெயா்ச்சி விழா

வாணியம்பாடி கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு

வாணியம்பாடி கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK