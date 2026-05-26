Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
திருப்பத்தூர்

3 நாள்களாக தொடா் மின்தடை: கிராம மக்கள் கடும் அவதி

நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த வேட்டப்பட்டு, காமராஜா் பகுதியில் 3 நாள்களாக தொடரும் மின்தடையால் கிராம மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாயினா்.

News image

மின்தடை

Updated On :27 மே 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த வேட்டப்பட்டு, காமராஜா் பகுதியில் 3 நாள்களாக தொடரும் மின்தடையால் கிராம மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாயினா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்டம், ஜோலாா்பேட்டை ஒன்றியம், வேட்டப்பட்டு ஊராட்சி காமராஜா் நகா் பகுதியில் 40-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இந்தப் பகுதி மக்களுக்கு புதுப்பேட்டை துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த 24-ஆம் தேதி இரவு பலத்த காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்ததில் பொம்மநாயக்கன்பட்டி அருகே மரம் ஒன்று முறிந்து மின்கம்பம் உடைந்ததால், காமராஜா் நகா் பகுதி முழுவதும் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாயினா்.

தொடா்ந்து 3 நாள்களாக அப்பகுதியில் மின்தடை பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் குடிநீா் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. அப்பகுதிக்கு சீரான மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என பலமுறை மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் அப்பகுதியில் மின் விநியோகம் செய்யாததால், மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

எனவே மின்வாரிய உயா் அதிகாரிகள் பழுதடைந்த மின் கம்பங்களை அகற்றி புதிய மின்கம்பம் அமைத்து, சீரான மின்சாரம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

இரு நாள்களாக மின்சாரம் இல்லாததால் கிராம மக்கள் சாலைமறியல்

இரு நாள்களாக மின்சாரம் இல்லாததால் கிராம மக்கள் சாலைமறியல்

திருநயினாா்குறிச்சியில் இன்றும், முட்டத்தில் நாளையும் மின்தடை

திருநயினாா்குறிச்சியில் இன்றும், முட்டத்தில் நாளையும் மின்தடை

தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரி பகுதியில் மே 26-இல் மின்தடை

தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரி பகுதியில் மே 26-இல் மின்தடை

சாலையின் குறுக்கே கிடக்கும் மின் கம்பம் 3 நாள்களாக தொடரும் மின் தடை

சாலையின் குறுக்கே கிடக்கும் மின் கம்பம் 3 நாள்களாக தொடரும் மின் தடை

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK