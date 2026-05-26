Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
திருப்பத்தூர்

கழுதைகள் மீது வைத்து கடத்திய 492 ஆந்திர மது பாட்டில்கள் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

வாணியம்பாடி அருகே தமிழக-ஆந்திர எல்லைப் பகுதியில் போலீஸாா் சோதனையின் போது கழுதைகள் மீது மூட்டையாக கொண்டு வரப்பட்ட ஆந்திர மாநில மதுபான பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

News image

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுபான பாட்டில்கள்.

Updated On :27 மே 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி அருகே தமிழக-ஆந்திர எல்லைப் பகுதியில் போலீஸாா் சோதனையின் போது கழுதைகள் மீது மூட்டையாக கொண்டு வரப்பட்ட ஆந்திர மாநில மதுபான பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

திருப்பத்தூா் எஸ்.பி. அக்க்ஷய் அனில் வாகரே உத்தரவின்பேரில், தனிப்படை மற்றும் அம்பலூா் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை காலை தமிழக-ஆந்திர எல்லைப் பகுதியான பாரதி நகா் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, தமிழக எல்லை வழியாக மலைப் பாதையில் கழுதைகள் மீது மூட்டையாக சுமந்து வருவதை அறிந்து சந்தேகத்தின் பேரில் சென்று பாா்த்தனா். அப்போது உடன் வந்த இளைஞா் போலீஸாரை பாா்த்து தப்பிக்க முயன்றாா். அப்போது அருகில் இருந்த போலீஸாா் மடக்கி பிடித்தனா். பிறகு கழுதைகள் சுமந்து வந்த மூட்டைகளை இறக்கி பாா்த்த போது அதில்ஆந்திர மாநில மது பாட்டில்கள் எவ்வித அனுமதியின்றி தமிழக எல்லை வழியாக கடத்திக் கொண்டு சென்றிருப்பது தெரியவந்தது. பிறகு 492 மதுபான பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இது குறித்து அம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மதுபானம் கடத்தி வந்த ஆந்திர மாநிலம், தேவராஜபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த சசிகுமாா்(38) என்பவரை கைது செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

1,370 வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

1,370 வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

ஆந்திர மாநில மதுபாட்டிகளை கழுதையில் கடத்தி வந்தவா் கைது

ஆந்திர மாநில மதுபாட்டிகளை கழுதையில் கடத்தி வந்தவா் கைது

மதுபாட்டில்கள் கடத்திய இருவா் கைது

மதுபாட்டில்கள் கடத்திய இருவா் கைது

கீழ்வேளூா் அருகே 700 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்: திமுக நிா்வாகி கைது

கீழ்வேளூா் அருகே 700 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்: திமுக நிா்வாகி கைது

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK