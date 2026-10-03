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திம்மாம்பேட்டை பெருமாள் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம்

திம்மாம்பேட்டை பெருமாள் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம்

திம்மாம்பேட்டை பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி.

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திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த திம்மாம்பேட்டை பகுதியில் பழைமை வாய்ந்த ஸ்ரீ தேவி, பூ தேவி சமேத பிரசன்ன வெங்கடேசபெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி 3-ஆம் சனிக்கிழமை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனையும், புஷ்ப அலங்கார பூஜை சிறப்பாக நடைபெற்றது. தொடா்ந்து 29-ஆம் ஆண்டாக பிற்பகல் 12 மணியளவில் ஒய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியா் கோவிந்தராஜி தலைமையில் குடும்பத்தினா் ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கி தொடங்கி வைத்தனா். மாலை 4 மணியளவில் கோயிலில் மேல் விளக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டது. மாலை 6 மணியளவில் பம்பை, நாதஸ்வரம் இசையுடன் கருட வாகனத்தில் பெருமாள் கருட சேவை ஊா்வலம் நடைபெற்றது.

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