திம்மாம்பேட்டை பெருமாள் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம்
திம்மாம்பேட்டை பெருமாள் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம்
திம்மாம்பேட்டை பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த திம்மாம்பேட்டை பகுதியில் பழைமை வாய்ந்த ஸ்ரீ தேவி, பூ தேவி சமேத பிரசன்ன வெங்கடேசபெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி 3-ஆம் சனிக்கிழமை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனையும், புஷ்ப அலங்கார பூஜை சிறப்பாக நடைபெற்றது. தொடா்ந்து 29-ஆம் ஆண்டாக பிற்பகல் 12 மணியளவில் ஒய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியா் கோவிந்தராஜி தலைமையில் குடும்பத்தினா் ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கி தொடங்கி வைத்தனா். மாலை 4 மணியளவில் கோயிலில் மேல் விளக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டது. மாலை 6 மணியளவில் பம்பை, நாதஸ்வரம் இசையுடன் கருட வாகனத்தில் பெருமாள் கருட சேவை ஊா்வலம் நடைபெற்றது.
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