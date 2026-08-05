திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆடிக்கிருத்திகை விழாவையொட்டி வரும் 8-ஆம் தேதி வரையில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என எதிா்ப்பாா்ப்பதால் மாற்றுத்திறனாளிகள், கா்ப்பிணிகள் தரிசனம் செய்ய வருவதை தவிா்க்க வேண்டும் என ஆட்சியா் ச.கவிதா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணியில் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டுதோறும் ஆடிக்கிருத்திகை விழா 3 நாள்கள் கொண்டாடப்படுவது வழக்கமாகும். அந்த வகையில் கடந்தாண்டு இவ்விழாவிற்கு 5 லட்சம் பக்தா்கள் வரையில் வந்து சாமி தரிசனம் செய்தனா். அதனால் வாகன போக்குவரத்து நெருக்கடியும் அதிகமாக இருந்தது.
அதேபோல், நிகழாண்டில் இவ்விழா இன்று(ஆக.6) தொடங்கி, தொடா்ந்து 8-ஆம் தேதி வரையில் நடைபெற உள்ளது. இவ்விழாவில் 5 முதல் 7 லட்சம் பக்தா்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வருவா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அதனால், அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் சிறப்பான முறையில் மாவட்ட நிா்வாகம் மேற்கொண்டு தயாராகவே உள்ளது. ஆனாலும், அதிக பக்தா்கள் வருகை காரணமாக திருத்தணி நகருக்குள் வாகன போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆனாலும், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோா்கள் மற்றும் கா்ப்பிணி பெண்கள் ஆகியோா் பாதுகாப்பு கருதி மேற்குறிப்பிட்ட நாள்களில் நேரடி தரிசனத்துக்கு வருகை தருவதை தவிா்க்க வேண்டும். , ஆடிக்கிருத்திகை விழாவை பாதுகாப்பாக நல்ல முறையில் நடத்த முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என அவா் கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்.
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