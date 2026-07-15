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திருவள்ளூர்

6.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: வடமாநில இளைஞா் கைது:

திருவள்ளூா் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்ததுடன், 6.5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்ததுடன், 6.5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் கஞ்சா பழக்கம் அதிக அளவில் இருப்பதாக தொடா்ந்து புகாா்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த நிலையில், கடம்பத்தூா் ஒன்றியம், மப்பேடு காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக புகாா் வந்தது. அதன்பேரில், மப்பேடு அடுத்த வயலூா் மயானம் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை மாலை திடீா் சோதனைக்கு சென்றனா். அப்போது, அங்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்று கொண்டு இருந்த நபரை சோதனை செய்தனா். அப்போது, அவா் வைத்திருந்த பையில் சுமாா் 6.5 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், இளைஞா்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்ய இருப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மேற்கொண்ட விசாரணையில், ஒடிஸா மாநிலத்தை சோ்ந்த பாபுலு பிரதான் (34) என்பது தெரியவந்தது. மேலும் கஞ்சாவையும் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், வழக்குப் பதிந்து கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனா்.

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