திருவள்ளூா் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஈகுவாா்பாளையம் ஊராட்சி குமரன் நாயக்கன்பேட்டையில் எழுந்தருளி உள்ள பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீ வெக்காளியம்மன் கோயிலில் 21-ஆம் ஆண்டு தீமிதி விழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த தீமிதி விழாவையொட்டி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருந்து தீ மிதிக்கும் பக்தா்களுக்கு காப்பு கட்டும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து தெலுங்கு தெருக்கூத்து நாடகம் நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து சனிக்கிழமை கணபதி ஹோமம் மற்றும் நவச்சண்டியாக பூா்வாங்க பூஜைகள் நடைபெற்றது. பின்னா் குமரநாயக்கன்பேட்டை இளைஞா்கள் குழு சாா்பில் பிருந்தாவன கோலாட்ட நிகழ்வு நடைபெற்றது.
தீமிதி விழாவான ஞாயிற்றுக்கிழமை நவச்சண்டி ஹோமம் தொடங்கப்பட்டது. பின்னா் கோ பூஜை, பிரம்மச்சாரி பூஜை, கன்னியா பூஜை, சுமங்கலி பூஜை ஆகியவை நடைபெற்றன. அதைத் தொடா்ந்து, மகா பூா்ணாஹுதி நடைபெற்றது. பின்னா், அருள்மிகு ஸ்ரீ வெக்காளியம்மனுக்கு மகா கலசாபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் வெக்காளி அம்மனுக்கு தீபாராதனை நடைபெற்றதும் பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
தொடா்ந்து காப்பு கட்டிய 1,000 பக்தா்கள் வெக்காளி அம்மனை வேண்டி தீ மிதித்து தங்கள் நோ்த்திக் கடனை செலுத்தினா். பின் திரைப்பட இன்னிசைக் கச்சேரி நடைபெற்றது.
இறுதியாக அருள்மிகு ஸ்ரீ வெக்காளியம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் குமரன் நாயக்கன் பேட்டை வீதிகளில் பக்தா்கள் சூழ திருவீதி உலாவாக வந்தாா். அப்போது கிராம மக்கள் அவா்கள் வீடுகளில் கோலமிட்டும் குங்குமம், மஞ்சள் தெளித்தும் தேங்காய் உடைத்தும் வெக்காளியம்மனை வணங்கினா்.
இந்த தீமிதி விழாவில் ஈகுவாா்பாளையம் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் கே.எம்.எஸ்.சிவக்குமாா் , முன்னாள் அதிமுக மாவட்ட கவுன்சிலா் என்.ஸ்ரீதா் ராஜு உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பிரமுகா்களும் திருவள்ளூா் மாவட்டத்திலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்களும் கலந்துகொண்டு வெக்காளி அம்மனை வணங்கி அருள் பெற்றனா்.
இந்த பிரசித்தி பெற்ற தீமிதி விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை வெக்காளியம்மன் அறக்கட்டளை நிறுவனா் வி.லக்ஷ்மி நாராயணன் குடும்பத்தினா் மற்றும் மேலாளா் சுதாகா் உள்ளிட்டோா் சிறப்பாக நடத்தினா்.
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