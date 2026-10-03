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பெண் குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கருப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளலாம்: ஆட்சியா் ச.கவிதா

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் 14 முதல் 15 வயதுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு விலையில்லாமல் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.

கருப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி திட்டம் - கோப்புப் படம்

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திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் 14 முதல் 15 வயதுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு விலையில்லாமல் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.

தற்போது தமிழகத்தில், 14 வயது பெண் குழந்தைகளுக்கு ஹெச்.பி.வி

வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக ஏற்படும் கருப்பைவாய் புற்றுநோய்க்கு ஏடய தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 14 வயது பெண் குழந்தைகளுக்கு சா்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற இந்த தடுப்பூசி விலையில்லாமல் வழங்கப்படுகிறது.

இந்த தடுப்பூசியினை 14 முதல் 15 வயதுக்குள்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் சுமாா் 1.2 லட்சம் பெண்களுக்கு கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோய் புதியதாக கண்டறியப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் பெண்களை பாதிக்கும் புற்றுநோய்களில் மாா்பக புற்றுநோய்க்கு அடுத்தபடியாக கருப்பைவாய் புற்றுநோய் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

எனவே அனைத்து பெற்றோா்களும் தங்களுடைய 14 முதல் 15 வயதுக்குள்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு அருகில் உள்ள அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக செலுத்திக் கொள்ளலாம்.

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பெற்றோா்களும் தங்களது பெண் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தினை பாதுகாக்க சரியான நேரத்தில் தடுப்பூசியை செலுத்தி ஆரோக்கியமான எதிா்காலத்தினை உருவாக்குவோம். கருப்பைவாய் புற்றுநோயிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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